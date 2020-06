In der Unteren Straße wird es nur vor 23 Uhr voll – wenn draußen noch ausgeschenkt wird. In den Kneipen heißt es: Abstand halten. Foto: Philipp Rothe

Von Hans Böhringer

Heidelberg. Es ist 23.30 Uhr am Freitagabend und die Schlangen vor den Gaststätten in der Unteren Straße werden immer länger. Auch Romina und Corinna warten mit Ungeduld vor einer Kneipe. "Rücksicht auf alle", sagt Romina, "ist wichtig, auf jeden Fall. Wenn die Regeln nachvollziehbar sind, halte ich mich daran. Aber jetzt, wo es so locker ist ..." Sie zuckt mit den Achseln. Corinna sieht das ähnlich, die Corona-Regeln, das Maskentragen, findet sie verkraftbar. "Aber ich sehe es nicht ein, vier Monate zu Hause zu bleiben", fügt sie hinzu.

Diese Einstellung scheinen viele zu teilen: Auch anderthalb Stunden zuvor, als es noch hell ist, brummt die Altstadt. Jung und Alt sitzen hier, essen und trinken, nutzen aus, dass die Temperatur angenehm hoch und die lokalen Infektionszahlen beruhigend niedrig sind.

Gegen 23 Uhr verschwinden nach und nach die Tische und die Besucher der Unteren Straße wandeln sich: Sie sind jetzt im Schnitt jünger, tragen Bierflaschen statt Eiswaffeln. Das Nachtleben zieht sich zurück in die Innenräume. Türsteher haben sich aufgebaut vor den Eingängen, wachen neben Tischen, die als Adresszettelablage und Desinfektionsstation dienen. Einlassstopp, heißt es schon überall, so soll das Abstandhalten drinnen möglich sein. Und wie beim "Dichter Jandl" gilt ab dann: einer raus, einer rein.

Gegenüber dieser Kneipe warten drei junge Männer auf ein Zeichen des Türstehers. Joachim ist zu Besuch aus Amsterdam, Alex kommt aus Krefeld, Tilman lebt hier. Sie haben einmal zusammen studiert. "Heute ist viel los", meint Alex und blickt auf die Schlangen, die sich nun auf der anderen Straßenseite bilden. Ein bisschen Sorgen machen sie sich schon. "Ich habe ein schlechtes Gewissen, sogar wenn ich mich nur mit einer anderen Person treffe", sagt Tilmann. Er kann seine Bedenken aber überwinden: Drinnen würden sie sich einen separaten Tisch suchen. "Wir versuchen, unter uns zu bleiben", sagt er.

Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren, ob die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden, ob Angestellte Masken tragen und ob die Abstandsregeln eingehalten werden. "Die breite Masse verhält sich diszipliniert, verständnisvoll und regelkonform", sagt ein Polizeisprecher.

"Drinnen sieht es nicht voll aus", meint Joachim bestärkend. Der Türsteher ruft zu ihm herüber, er und seine Freunde dürfen jetzt an die Spitze der Schlange. Joachim stammt aus Schweden, wo die Regierung einen lockeren Corona-Sonderweg gefahren ist. Dort sei die Situation momentan nicht gut, gesteht er ein. Ein bisschen sieht er auch sich selbst in der Verantwortung, dass die zweite Welle in Deutschland ausbleibt. Er würde sich wohl nicht in einen Pulk stürzen, meint er. Dann wird er unterbrochen, Joachim und seine Freunde dürfen in die Kneipe.

Ein Türsteher erklärt, die Tanzwütigen lasse er gar nicht hinein, er wähle sich eine "ruhigere Klientel" aus. In der Destille, sagt die Geschäftsführerin Christine Hartmann, hätten sie die Tanzlieder von der Playlist verbannt. Witzigerweise seien dort auch die Getränke gemütlicher geworden: mehr Aperol und Wein, weniger Schnaps.

Auch wenn es auf der Straße so wie zu Stoßzeiten im vergangenen Jahr aussieht und in den Kneipen alle Plätze besetzt sind: Es gibt kein Gedränge an den Bars, niemand tanzt oder steht auf den Tischen. Es ist voll, aber nur gemütlich voll. 40 bis 50 Prozent vom Umsatz bleibe im Vergleich zu Normalzeiten, sagt Michel Markert von der Sonderbar. 40 Prozent, schätzt auch Dirk Spekowius vom Eckstein. 30 Prozent, sagt Hartmann von der Destille, gibt sich aber optimistisch: "Jede Lockerung macht etwas aus. Man hat gesehen, was die Kneipen für die Stadt bedeuten."

Die Gastronomen müssten auch von etwas leben, die Infektionszahlen seien niedrig und man sei ja vorsichtig, diese Aussagen hört man an dem Abend oft von Gästen. "Das Thema Corona ist bei den Leuten durch", sagt ein Altstadtwirt.

Kurz nach zwölf sind Romina und Corinna wieder draußen. Enttäuschend sei es drinnen gewesen, sagen die beiden, nicht einmal tanzen konnte man. Sie schauen weiter, nach einem anderen Lokal. Dieses Gefühl kennen alle Ausgehenden. Aber diesmal könnte sich dahinter noch etwas anderes verbergen: Nostalgie. Denn so ganz die Alte ist die "Untere" noch nicht.