Von Anica Edinger

Heidelberg/Dhaka. Eine Frau in Bangladesch, etwa 70 Jahre alt, hat eine infizierte Wunde am Fuß und hohes Fieber. Eine solch schwerwiegende Entzündung hat Blerina Ferra in ihrem bisherigen Berufsleben noch nicht gesehen. Doch die Frau weigert sich, ins Krankenhaus zu gehen. Vermutlich, weil sie die Kosten nicht bezahlen könnte. Blerina Ferra versucht mit aller Kraft, sie zu überreden. Sie schafft es nicht. Die Patientin geht nach Hause. "Dort ist sie vermutlich gestorben", sagt Blerina Ferra traurig.

Die Heidelberger Ärztin nahm im August an einem der Auslandseinsätze des Vereins "German Doctors" teil und verbrachte sechs Wochen in den Slums von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Dort versorgte sie die Ärmsten der Armen. In Slums. Auf der Straße. In den spärlichen Hütten, in denen viele der Menschen dort leben.

Blerina Ferra ist Ärztin - und war bei einem Auslandseinsatz des Vereins "German Doctors" in Bangladesch dabei. Dort hat sie sich auch mit Kindern angefreundet. Foto: privat

Oft reiche das Geld nicht einmal für Essen, berichtet Blerina Ferra im RNZ-Gespräch. Und natürlich reicht es fast nie für eine medizinische Versorgung in den Krankenhäusern. Deshalb sind die "German Doctors" in den Notstandsgebieten von Entwicklungsländern, meist in Slums von Großstädten oder ländlichen Gebieten, unterwegs, um zu tun, was eben außerhalb der Kliniken getan werden kann. Nicht immer reicht das, um ganz schwere Krankheiten zu heilen. Dennoch seien Fälle wie die der bangladeschischen Seniorin die Ausnahme.

Für Blerina Ferra war es ein lang gehegter Wunsch, als Ärztin einmal an einem solchen Auslandseinsatz teilzunehmen. Die 34-Jährige studierte in Rom, Wien und schließlich in Deutschland Medizin, aktuell macht sie ihre Facharztausbildung im Bereich Innere Medizin im Krankenhaus Eberbach und lebt in der Weststadt in Heidelberg. Doch ursprünglich kommt Blerina Ferra aus Albanien. Dort sei sie selbst schon in Berührung mit Armut gekommen. Doch was sie in Bangladesch erlebt und gesehen habe, sei natürlich kein Vergleich, erzählt sie.

In ihren sechs Wochen vor Ort habe sie sich mit einem achtjährigen Mädchen angefreundet, das die Ärztin auch einmal zu sich nach Hause eingeladen habe. "Die Mutter hat gearbeitet, der Vater war abgehauen, das Mädchen hat sich um ihren fünf Monate alten Bruder gekümmert", erinnert sich Ferra. Gemeinsam mit der Oma habe die Familie in einem Zimmer gelebt und alle haben zusammen in einem einzigen Bett geschlafen. Das Dach sei löchrig gewesen. "Wenn es geregnet hat, sind sie nass geworden", sagt Ferra. Natürlich habe sie das auch oft traurig gemacht. Doch das Lachen der Kinder baute sie immer wieder auf. Denn trotz allem seien viele meist sehr fröhlich gewesen. "Ich bin vielen extrem gastfreundlichen und netten Menschen begegnet", erzählt die Ärztin.

Sieben Tage die Woche habe sie in Bangladesch gearbeitet. Um 9 Uhr war Dienstbeginn: "Oft haben die Patienten schon gewartet", erzählt sie. Viele Frauen seien darunter gewesen, die in Kleiderfabriken schwer arbeiten und krank werden. "Sie klagen über Ganzkörperschmerzen", berichtet Ferra. Chronische Krankheiten stellten sich ein, etwa Diabetes oder ein hoher Blutdruck. In den meisten Fällen sei dem mit Medikamenten beizukommen. Doch unter den Patienten seien auch viele unterernährte Kinder gewesen. Viele habe sie ins Krankenhaus schicken müssen, einige habe sie so versorgen können. Doch natürlich ist auch im Rückblick für Blerina Ferra klar: "Das System funktioniert nicht." Reiche könnten sich medizinisch versorgen lassen, die Armen nicht. Und deshalb will sie auch so schnell wie möglich wieder zurück. Gerne nach Bangladesch. Aber gerne auch in eine der weiteren Regionen, in denen die "German Doctors" tätig sind.

Menschlich bringe sie das weiter. Aber auch medizinisch. "Wir machen hier Über-Medizin", sagt Ferra, "wenn ein Patient über Bauchschmerzen klagt, machen wir alles: Blutabnahme, Ultraschall, Röntgen, CT: Wir denken nicht mehr nach", sagt die Ärztin. In Bangladesch sei das nicht möglich. Wegen der begrenzten Möglichkeiten habe man sich jeden Schritt in der medizinischen Versorgung genau überlegen müssen. Und das hat Blerina Ferra auch mit nach Hause genommen: "Heute im Krankenhaus überlege ich mir bei der Behandlung viel genauer, was jetzt wirklich Sinn ergibt." Das sei schließlich die Aufgabe von Ärzten und das macht für Blerina Ferra auch die eigentliche Freude am Beruf aus.