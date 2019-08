So sahen Dietmar Hopps Pläne für ein Heidelberg-Stadion vor gut 13 Jahren aus. Grafik: privat

Heidelberg. (hö) Es war der 14. März 2006, als Dietmar Hopp den Standort seines geplanten Heidelberger Stadions verkündete: direkt an der A5, gegenüber von den Wild-Werken. Und für einen kleinen Moment sah es auch so aus, als habe der SAP-Mitgründer freie Bahn für seine Pläne - dabei hatte er noch geunkt, er rechne schon damit, dass alles glattgehen werde, "falls hier keine Feldhamster gefunden werden". Die Nager hatten anfangs den Bau seiner Mannheimer SAP-Arena verzögert.

Allerdings waren weniger Hamster die natürlichen Feinde des Stadions, sondern Widerstände aus der Heidelberger Kommunalpolitik, aber vor allem ein städtisches Klimagutachten von 1995: Heidelberg werde nicht von einem großen Wind durchlüftet, sondern durch viele kleine, die von den Kaltluftzonen (wie den Äckern südlich vom Pfaffengrund) herwehen. Deswegen sollten diese Äcker und Wiesen nicht bebaut werden.

Dieses Gutachten verhinderte auch, dass Hans Peter Wild dieses Gelände für die Erweiterung seines Werkes nutzen konnte - was lange vor Hopp angemeldet war.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden einstigen Freunden nahm bittere Züge an - nun war die Kommunalpolitik in beiden Kommunen am Zug: Exakt drei Monate nach Bekanntwerden der Heidelberg-Stadion-Pläne entschied sich der Eppelheimer Gemeinderat für Wild, als dem größten Gewerbesteuerzahler.

Auch in Heidelberg wankte die einst sehr solide Mehrheit fürs Stadion auf diesen Äckern - oder wie die damalige FWV-Stadträtin Ursula Lorenz sagte: "Kein Stadion und keine Saftfabrik." In Heidelberg wurden daraufhin immer neue Flächen fürs Stadion untersucht - keine überzeugte.

Am 20. September 2006 erhielt Sinsheim dann den Zuschlag. Die Äcker am Pfaffengrund blieben unbebaut - aus der "Capri-Sonne"-Erlebniswelt wie dem ominösen Olympiapark eines noch ominöseren Scheichs wurde nichts.