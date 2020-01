Von Timo Teufert

Heidelberg. Dicke, graue, miteinander verklebte Filzfliesen schützen im Moment noch den weißen Terrazzo-Boden im Foyer der neuen Konzernzentrale von HeidelbergCement an der Berliner Straße in Neuenheim. Denn dort sind noch rund 400 Handwerker dabei, die Räumlichkeiten in den drei Gebäudeteilen fertigzustellen und für die Übergabe an die Mitarbeiter vorzubereiten, die noch im ersten Halbjahr 2020 einziehen sollen. So wird gerade die Lichtinstallation an der Decke des Foyers montiert, die den drei weißen Baumsäulen aus italienischem Weißzement den letzten Schliff verleihen sollen: Wie Äste einer Baumkrone breiten sich die Lampen über die Sichtbetondecke.

Gleich nebenan im Konferenzsaal, der rund 250 Menschen Platz bieten wird und in dem es sogar eine Dolmetscherkabine gibt, wird unter dem Kuppeldach die Ton- und Lichttechnik installiert. "Wir haben das Dach zum Innenhof als selbsttragende Betonschalenkonstruktion ausgeführt", schwärmt Projektarchitekt Tobias Walter von der Konstruktion.

Diese Schalung hatte es in sich: Sie wurde Stück für Stück aus quadratischen Elementen zusammengesetzt, miteinander verbunden, abgeschliffen und lackiert, damit die Decke eine möglichst gleichmäßige Oberfläche hat. Neben dem großen Saal gibt es im Gebäude A entlang der Humboldtstraße noch 18 weitere kleinere Räume für Sitzungen.

Der Neubau von Heidelberg Cement - Die Fotogalerie

































Gleich nebenan – im mittleren Gebäudeteil und ebenfalls an der Humboldtstraße gelegen – befindet sich die Kantine mit Platz für 280 Mitarbeiter. Besonderheit hier ist die Fächerdecke aus Weißbeton: Das freitragende und indirekt beleuchtete Rautenmuster spannt sich über den gesamten Raum und soll an den alten Kantinenpavillon erinnern, der an der Gerhart-Hauptmann-Straße stand. "Die Faltdecke aus dem Pavillon ist hier neu interpretiert worden", erklärt Elke Schönig von der Unternehmenskommunikation.

Hintergrund > Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement, die das Architekturbüro Albert Speer & Partner aus Frankfurt entworfen hat, entsteht an der Berliner Straße in Neuenheim. Sie ersetzt das Gebäude aus dem Jahr 1963, das für die vielen Mitarbeiter des Dax-Konzerns zu klein geworden war. [+] Lesen Sie mehr > Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement, die das Architekturbüro Albert Speer & Partner aus Frankfurt entworfen hat, entsteht an der Berliner Straße in Neuenheim. Sie ersetzt das Gebäude aus dem Jahr 1963, das für die vielen Mitarbeiter des Dax-Konzerns zu klein geworden war. Im Juli 2016 wurde das Projekt erstmals vorgestellt, schon im Dezember 2016 zogen die Mitarbeiter aus dem alten Gebäude übergangsweise ins Mathematikon. Der Altbau wurde nach einer archäologischen Untersuchung des Geländes ab Februar 2017 abgerissen. Nach der Grundsteinlegung in der Baugrube – sechs Meter unter dem Niveau der Berliner Straße – dauerten die Rohbauarbeiten von August 2017 bis Oktober 2018. Rund 100 Millionen Euro kostet die neue Konzernzentrale, in der insgesamt 32.000 Kubikmeter Transportbeton aus dem unternehmenseigenen Werk in Eppelheim sowie Zement aus Leimen verarbeitet wurden. In der zweigeschossigen Tiefgarage gibt es Platz für 500 Autos, insgesamt haben die Gebäude eine Bruttogeschossfläche von 50.000 Quadratmetern. (tt)

[-] Weniger anzeigen

"Wir zeigen hier in den öffentlich zugänglichen Bereichen, was man mit Beton alles machen kann", erklärt Projektleiter Steffen Benz die Philosophie des Gebäudes. In allen anderen Bereichen habe man ein wirtschaftlich strukturiertes Haus geschaffen, bei dem die Innenräume flexibel angeordnet werden könnten. "Diese extrem variablen Nutzungsmöglichkeiten sind wichtig, da in den letzten Jahren viele neue Teams und Arbeitsgruppen hinzugekommen sind, die auch Platz brauchen", erklärt Benz. Jede Abteilung konnte zudem entscheiden, wie die Räume aufgeteilt werden, also, ob die Mitarbeiter in Großraum- oder Einzelbüros arbeiten. Alle Büros im Gebäude – die Vorstandsetage einmal ausgenommen – sind gleich groß.

Aber auch für abteilungsübergreifende, informelle Gespräche gibt es Raum: Ein breiter Gang in zwei Obergeschossen des mittleren Gebäudes, die sogenannte Magistrale, verbindet die Häuser miteinander und bietet ausreichend Raum für solche Treffen. Auch wenn die Möbel noch fehlen – die Teeküchen sind schon installiert.

Bei den Mitarbeitern wächst die Vorfreude auf das helle und freundliche Gebäude, in dem viel Glas verbaut wurde: "Wir sind froh, wenn wir endlich einziehen können", berichtet Schönig. Im Neubau entstehen insgesamt 850 Arbeitsplätze, logistisch sei der Umzug deshalb eine größere Sache. "Alle Mitarbeiter, die bislang über die Stadt verteilt waren, werden in der neuen Hauptverwaltung zusammengezogen", so Schönig. Bislang gibt es Außenstellen in der Print-Media-Academy und im X-Haus an der Mittermeierstraße sowie im Mathematikon.

Im Gebäudeteil C im Norden des Geländes steht den Mitarbeitern ein großer, eigener Bereich zur Verfügung. Dort gibt es neben 200 Fahrradstellplätzen und Duschen auch das Mutter-und-Kind-Büro, einen Gymnastikraum und eine Küche.