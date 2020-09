Heidelberg. (RNZ/lyd) Das Kind hatte leichte Symptome, also ließen seine Eltern es ärztlich untersuchen und auf Corona testen. Mit positivem Befund. Wie die Stadt Heidelberg am heutigen Donnerstag mitteilt, besucht das Kind die städtische Kindertagesstätte in der Bahnstadt am Gadamerplatz. Als Vorsichtsmaßnahme schickte das Gesundheitsamt nun die übrigen acht Kinder seiner Gruppe und fünf Betreuer in Quarantäne.

Die Eltern hätten sich vorbildlich verhalten, attestierte ihnen die Stadt. Als ihr Kind Symptome zeigte, hatten sie es zusätzlich zur Untersuchung nicht mehr in die Kita gebracht und das Testergebnis abgewartet. Das Kind hatte die Einrichtung zuletzt am 28. August besucht.

Trotz des positiven Corona-Falls kann der Betrieb der Kindertagesstätte weitergehen - wenn auch eingeschränkt, so die Stadt Heidelberg weiter. Weil für die zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe mit insgesamt 50 Kindern nur noch sieben pädagogische Fachkräfte zur Verfügung stehen, werden die Betreuungszeiten auf 8 bis 16 Uhr beschränkt. Alle Eltern würden über den Vorfall und die notwendigen Folgemaßnahmen informiert.