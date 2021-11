Heidelberg. (ani) Die Stadtbücherei soll ein Zweigstellen-Konzept erarbeiten. Das beschlossen die Stadträte im Ausschuss für Bildung und Kultur in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Das Bücherei-Team hat dafür nun bis zum 20. Juni 2022 Zeit. Denn Bücherei-Chefin Christiane Sass wies im Ausschuss darauf hin, dass Heidelberg nach wie vor die einzige Großstadt in ganz Baden-Württemberg sei, in der die Stadtbücherei die Stadtteile mit einem Fahrzeug – dem Bücherbus – anstatt mit Zweigstellen mit Medien aller Art versorgt. "Das ist ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt", betonte Sass.

Mit seinen 18 Jahren ist der Bücherbus immer reparaturanfälliger geworden. Ein neuer Bücherbus ist bestellt. "Die Lieferung ist für Sommer 2022 angekündigt", sagte Sass im Ausschuss, "ob das wirklich so kommt, werden wir sehen." Immerhin klagten derzeit viele Branchen in allen Bereichen über Lieferengpässe. Deswegen freute sich Sass auch, dass sie nun grünes Licht für die Erarbeitung eines Zweigstellen-Konzepts bekommen hat. Dieses werde verknüpft mit einem Konzept über den Einsatz des Bücherbusses. So sei es etwa denkbar, dass es nicht in allen, sondern nur in einigen Stadtteilen Zweigstellen gibt, während andere weiterhin vom Bücherbus bedient werden.

Zudem erhöht die Stadtbücherei zum 1. Januar 2022 ihre Gebühren: Der Jahresausweis für Vollzahlerinnen und Vollzahler kostet dann 20 anstatt 18 Euro. Die Stadtbücherei trägt damit auch dem erweiterten Angebot – unter anderem dem Streamingdienst "Filmfriend" und der neuen Onlinebezahlmöglichkeit – sowie der allgemeinen Kostensteigerung in den letzten zehn Jahren Rechnung. Letztmals wurden die Gebühren der Stadtbücherei im Jahr 2011 erhöht. Ebenfalls einstimmig stimmten die Räte für diese "sehr moderaten Erhöhung" – wie sich alle einig waren.