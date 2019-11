Heidelberg. (pol/pri/mün) Zwei Hunde starben am Donnerstagabend bei einem Feuer in einem privaten Pferdestall in Heidelberg-Handschuhsheim. Das Feuer war gegen 18.15 Uhr von Spaziergängern entdeckt worden.

Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand löschen. Die vom Feuer betroffenen Gebäudeteile, in denen die Tiere untergebracht waren, wurden völlig zerstört.

Ein in einer Stallbox untergebrachtes Pony konnte gerade noch rechtzeitig durch die Pächterin in Sicherheit gebracht werden. Zwei untergebrachte Hunde konnten nicht mehr gerettet werden. Laut Polizei waren die beiden Tiere dort nur für kurze Zeit untergebracht. Es handelt sich bei dem Brandort nach Behördenangaben nicht um die benachbarte Hundepension.

Nach den Löscharbeiten mussten Teile des restlichen Gebäudes, insbesondere das Dach abgetragen werden. Nach Angaben der Polizei besteht Einsturzgefahr.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Nach Informationen von Augenzeugen habe es in Zwingern und Ställen keinen Stromanschluss

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.