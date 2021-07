Heidelberg. (pol/rl) Am Freitagmorgen wurden zwei 14-jährige Schüler von einem Mann beraubt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die beiden Jugendlichen waren gegen 7.45 Uhr am Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 33 eingestiegen und nach Kirchheim gefahren. Bereits im Bus wurden sie auf einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann aufmerksam, der dann zusammen mit ihnen gegen 8 Uhr an der Haltestelle im Harbigweg ausstieg.

Als sie sich auf den Weg zur Schule aufmachten, wurden beide von dem Mann plötzlich angegangen. Er drohte ihnen mit körperlicher Gewalt und fordert sie auf, ihm all ihr Bargeld zu geben. Die eingeschüchterten 14-Jährigen gaben dem Mann ihre wenigen Euro, die sie einstecken hatten und rannten anschließend zur Schule. Am frühen Nachmittag erzählten sie ihren Eltern den Vorfall, worauf diese Anzeige erstattet.

Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine normale Statur, Pickel an den Wangen, dunkle Augen und einen leichten Kinnbart. Er soll eine schwarze Basecap, blaue Jeans, einen schwarzen Pulli/Shirt und eine Bauchtasche getragen haben. In seinem Nacken soll er eine Tattoo haben, das offenbar zwei Flügel darstellt. Der Mann sprach Deutsch und roch nach Alkohol.

Zeugen können sich entweder beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 melden.