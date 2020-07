Von Denis Schnur

Heidelberg. Die sozialen, kulturellen und ökologischen Verbände in Heidelberg können aufatmen: Denn während zahlreiche Bauprojekte verschoben werden, bekommen sie trotz Millionen-Defizit im städtischen Haushalt weiter ihre gewohnten Zuschüsse, um Beratung in Notlagen, Förderprogramme und Kulturveranstaltungen anbieten zu können. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. "Wir halten die Einrichtungen gerade in dieser Zeit für essenziell und wollen deshalb nicht in diesem Bereich sparen", begründete das unter anderem Kathrin Rabus von den Grünen.

Und auch wenn eigentlich alle Fraktionen die Bedeutung der Sozialträger betonten, brauchte es doch eine lange Debatte, bis ein Kompromiss für deren Zuschüsse gefunden wurde. Dieser sieht nun vor, dass die Verträge mit den Empfängern um zwei Jahre verlängert werden. 2021 erhalten diese dabei eine Förderung in derselben Höhe wie in diesem Jahr – insgesamt 9,8 Millionen Euro für rund 30 Träger. Auf die Erhöhung, die sie sonst automatisch erhalten, um Tarifsteigerungen stemmen zu können, müssen sie jedoch verzichten. 2022 soll diese ebenfalls nur erfolgen, wenn der Haushalt es zulassen sollte.

Gleichzeitig sehen die Verträge jeweils eine Vorbehaltsklausel vor, nach der im Falle einer Haushaltssperre bis zu fünf Prozent weniger Mittel ausgezahlt werden. Kurz: 2021 bleibt alles wie gehabt, 2022 können die Mittel im besten Fall leicht steigen und im schlimmsten um fünf Prozent gekürzt werden.

Vor allem um diese fünf Prozent wurde heftig gestritten: Denn eigentlich hatte sich eine Arbeitsgruppe fraktionsübergreifend geeinigt, stattdessen zehn Prozent Haushaltsvorbehalt in die Verträge zu schreiben. "Für einen Handwerksbetrieb wäre eine solche Situation wie ein Sechser im Lotto", verteidigte CDU-Fraktionschef Jan Gradel diesen Vorschlag. Denn wer sonst könne sich aktuell darauf verlassen, dass der Umsatz mindestens ein Jahr lang gleich bleibe und danach – eventuell – bei mindestens 90 Prozent bleibe. "Aber hier tun alle, als ginge die Welt unter."

Vor allem Grüne, Linke und Bunte Linke sahen das jedoch anders: "Zehn Prozent ist eine Größenordnung, die an die Existenz gehen kann", entgegnete Rabus. Und selbst wenn diese unter Vorbehalt stünden, könnten die Träger dann nur mit 90 Prozent der Mittel planen – und müssten eventuell Personal entlassen. Die Grünen setzten deshalb durch, dass die Finanzierung um maximal fünf Prozent sinken wird.

Deutlich weniger als über diese knapp zehn Millionen Euro stritten die Gemeinderäte dagegen um das städtische Investitionsprogramm, das stark zusammengestrichen werden soll. Wie erwartet, schoben sie Dutzende geplante Projekte für mindestens 2,5 Jahre auf – darunter die Videoüberwachung am Bismarckplatz und das neue Sirenennetz, aber auch die Sanierung der Toiletten an der Carl-Bosch-Schule. Insgesamt 20 Vorhaben – mit einem Gesamtvolumen von etwa 18 Millionen Euro – standen am Ende auf der "roten Liste" und werden nun dauerhaft ausgesetzt.

Mit den 37 Projekten auf der "gelben Liste" – mit einem Volumen von insgesamt etwa 40 Millionen Euro – wollen sich die Gemeinderäte dagegen erst im September befassen, wenn die Haushaltslage noch etwas klarer ist. Dann wird es auch um die mögliche Erweiterung des Turnzentrums in Kirchheim gehen. Die geplante zweite Halle, die gut vier Millionen Euro kosten soll, stand ursprünglich auf der "roten Liste". In der Sitzung am Donnerstag gaben die Gemeinderäte den Verantwortlichen der Kunstturngemeinschaft jedoch Hoffnung, dass die Maßnahme doch noch im nächsten Haushalt untergebracht werden kann – und hoben sie auf die "gelbe Liste".