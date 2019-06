Heidelberg. (RNZ) Die Bauarbeiten am Czernyring in der Bahnstadt gehen in die nächste Bauphase: Ab Montag, 17. Juni, erfolgt die Zufahrt zum Hauptbahnhof Süd wieder über die Westrampe des Max-Planck-Ringes. Zugleich wird die östliche Rampe des Max-Planck-Rings wegen des Endausbaus gesperrt, der Verkehr wird über die nördliche Fahrbahn des Czernyrings geleitet. Fußgänger und Radfahrer kommen vorerst ebenfalls nur noch über die Westrampe des Max-Planck-Rings zum Bahnhof. Die Zufahrt vom Czernyring in die Max-Jarecki-Straße bleibt bestehen.

An den Kreuzungsbereichen des Czernyrings mit der Max-Jarecki-Straße sowie der Ost- und der Westrampe des Max-Planck-Rings sollen im vierten Quartal Ampelanlagen in Betrieb gehen. Zum Jahresende soll auch die Anbindung der Grünen Meile an den Czernyring für den Verkehr freigegeben werden. Die Zufahrten vom Czernyring in den Max-Planck-Ring Ost und in die Einsteinstraße müssen wegen der anstehenden Hochbebauung noch geschlossen bleiben.