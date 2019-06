Von Holger Buchwald

Heidelberg. Weniger Abgase und Lärm, sichere Straßen und eine geringere Belastung für die historischen Stützmauern: Seit 1986 kämpft die Schlossberg-Initiative dagegen, dass ständig und immer mehr Touristenbusse an ihren Anwesen vorbeifahren. In den letzten 33 Jahren seien stetig kleine und große Fortschritte erzielt worden, sagt Peter Leinberger, Sprecher der Bürgerinitiative. Doch nun gebe es auf einmal einen Rückschritt.

Konkret geht es um den Busparkplatz unterhalb der Bergbahn-Station Schloss. "Das ist ein sehr sensibler Bereich", sagt Leinberger und zeigt auf eine Stützmauer. Sie müsse demnächst von der Stadt für 525.000 Euro saniert werden. Leinberger und seine beiden Mitstreiter, Dieter Jung und Manfred Luckas, machen für solche Schäden auch die immer schwereren und größeren Touristenbusse verantwortlich, die sich den Berg hinaufquälen.

Bislang durften auf dem Parkplatz zehn kleine Busse mit maximal zwölf Metern Länge abgestellt werden oder alternativ zwei Lange und sechs Kleine. Schon da sei es immer sehr eng gewesen, betont Leinberger. Umso entsetzter war er, als er jetzt erfahren hat, dass die Längenbeschränkung zum 1. Januar angehoben wurde und auf dem Parkplatz nun neun Busse mit bis zu 14 Metern Länge zeitgleich parken dürfen. Doch damit nicht genug. Im Wissen, dass es dort oben Stellplätze gibt, fahren in der Saison morgens auch noch mehr Busse den Schlossberg hinauf. "Dann steht hier alles voll", klagt Leinberger. Und so komme es auch zu den Schäden an der Straße und den Mauern. "Das müsste alles viel besser kontrolliert werden."

Hintergrund Zusätzliche Belastung: Wenn nun mehr Busse mit über zwölf Meter Länge zum Schloss hoch fahren dürfen, belastet dies die Straßen. Laut Peter Leinberger von der Schlossberginitiative erhöht sich das Gewicht eines Busses somit um bis zu 5,5 Tonnen. Pro 90 Minuten könnten daher seit 1. Januar 225 Tonnen statt bisher 167 Tonnen legal den Schlossberg hinauffahren. Faktisch seien es noch mehr, da die [+] Lesen Sie mehr Zusätzliche Belastung: Wenn nun mehr Busse mit über zwölf Meter Länge zum Schloss hoch fahren dürfen, belastet dies die Straßen. Laut Peter Leinberger von der Schlossberginitiative erhöht sich das Gewicht eines Busses somit um bis zu 5,5 Tonnen. Pro 90 Minuten könnten daher seit 1. Januar 225 Tonnen statt bisher 167 Tonnen legal den Schlossberg hinauffahren. Faktisch seien es noch mehr, da die wenigsten Fahrer 90 Minuten stehen blieben. (hob)

[-] Weniger anzeigen

Es ist der berühmte Vorführ-Effekt: An dem Nachmittag, an dem die drei Mitglieder der Schlossberg-Initiative auf die angespannte Situation aufmerksam machen, ist alles ganz entspannt. Gerade einmal ein Touristenbus würgt sich in anderthalb Stunden die Neue Schlossstraße hinauf. Ein paar Tage später, vormittags, sieht die Lage schon ganz anders aus. Da zählt Leinberger zwölf Reisebusse auf dem völlig überfüllten Parkplatz, ein Fahrer musste sein Vehikel sogar auf der Straße oberhalb abstellen.

"Die Straße hier wurde 1871 für Kutschen und ein Gewicht von maximal einer Tonne gebaut", meint Anwohner Dieter Jung. Moderne Busse hätten samt Passagieren aber bis zu 25 Tonnen Gewicht. "Schlechte Busfahrer schaffen die Kurven nicht auf einen Rutsch", so Jung. Durch das ständige Hin- und Herruckeln werde die Straße stark belastet. Im Falle von Schäden an Haus oder Mauern müssen sich meistens auch die Eigentümer an den Sanierungskosten beteiligen.

Bis zu 90 Minuten dürfen die Busse auf dem Parkplatz stehen bleiben. An vielen Tagen werde der Platz aber viel häufiger angefahren. Nach den Beobachtungen der Anwohner ließen die meisten Busfahrer ihre Gäste nur kurz aussteigen und warteten dann unten in der Altstadt auf sie. "Wir bekommen doch mit, was alles hier hochfährt", sagt Luckas, "das passt unmöglich alles auf einmal auf diesen Platz."

Neben mehr Kontrollen wünscht sich die Schlossberg-Initiative eine deutliche Reduzierung der Parkplätze. Wenn es nach den Anwohnern geht, dürften künftig nur noch sechs Busse gleichzeitig dort abgestellt werden. Dies sei auch komfortabler für die Touristen.

Die Stadt unterdessen bestreitet, dass die Parkplatzkapazität zum Jahresanfang erhöht wurde. Leinberger hat zwar Infomaterial für Busunternehmen aus dem Jahr 2018, in denen darauf hingewiesen wird, dass sie nur nach voriger Anmeldung zum Schloss hochfahren und neben zwei Bussen über zwölf Meter nur noch sechs Kleine dort stehen dürfen. Ein Stadtsprecher sagt jedoch: "Tatsächlich wurde zu Jahresbeginn 2019 ein Parkplatz entfernt. Es dürfen aktuell nur noch neun statt zuvor zehn Busse parken, mit einer Länge von maximal 14 Metern." Die durchschnittliche normale Länge von Reisebussen liege heutzutage zwischen 12,80 und 13,50 Meter.

Der Stadtsprecher sagt aber auch: "Wir beschäftigen uns mit mehreren Optionen, damit Besucher umweltfreundlich aufs Schloss kommen." Das Kombiticket von Schloss und Bergbahn halte man immer noch für einen sehr konstruktiven Weg. Mittelfristig könnten auch Elektrobus-Shuttles von einem außerhalb gelegenen Parkplatz hoch aufs Schloss eine Rolle spielen. Beim Verkehrsberuhigungskonzept Altstadt mit versenkbaren Pollern werde die Zufahrt zum Schloss ebenfalls mit einbezogen. Im nächsten Jahr solle ein weiterer Busparkplatz gestrichen werden.