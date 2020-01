Von Holger Buchwald

Heidelberg. Vier Jahre ist Ben Bews schon tot. Er war neun Jahre alt, als er in der verkehrsberuhigten Theaterstraße in der Altstadt von einem Lieferwagen überrollt wurde. Vier Jahre wird nun auch in der Stadt schon intensiv über die Verkehrssicherheit von Kindern diskutiert. Denn nach dem schrecklichen Unfall vor der Friedrich-Ebert-Grundschule ging ein Aufschrei durch die Stadt, Eltern protestierten mit ihren Kindern, der Gemeinderat beauftragte Sicherheitsauditor Jens Leven damit, sämtliche Schulwege in allen Stadtteilen unter die Lupe zu nehmen.

Doch Bens Eltern, Peter und Kirsten Bews, sowie ihre Mitstreiter Barbara Holborn und Knud Jahnke von der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß) ziehen eine ernüchternde Bilanz: Es habe sich nicht viel geändert. In der Weststadt werde nach wie vor gerast, parkende Autos behinderten Fußgänger und es fehlten Geld und Mut, um die Empfehlungen Levens konsequent und schnell umzusetzen.

Knud Jahnke, der auch Kinderbeauftragter in Rohrbach ist, lobt die Arbeit von Leven, der schon 3300 Gefahrenstellen für Kinder und Senioren im Wegenetz ausgemacht hat. Einige engagierte Mitarbeiter im Amt für Verkehrsmanagement reichten jedoch nicht aus, um Levens Empfehlungen abzuarbeiten. "Wir bräuchten drei bis fünf Mal so viele", ist Jahnke überzeugt: "Auch dass eine Straßenbahn nach Patrick Henry Village zehn Jahre dauern soll, ist nicht vermittelbar."

Auch im Kleinen geht Jahnke die Geduld aus: "Ich warte seit anderthalb Jahren auf einen Poller in der Felix-Wankel-Straße." Dieser soll verhindern, dass Lkws über den Gehweg rollen, doch genau an seinem möglichen Standort verlaufen wichtige Leitungen. "Mir fehlt das lösungsorientierte Denken, dass geschaut wird, wie man das Problem beheben könnte."

Wenn in der Bahnstadt kurzfristig 7,4 Millionen Euro für eine Stützmauer und den fünfspurigen Ausbau des Czernyrings ausgegeben werden müssten, sei dies offenbar kein Problem. "Mit diesem Geld könnte man beim bisherigen Budget 74 Jahre kinderfreundliche Verkehrspolitik betreiben", ärgert sich Jahnke. Daher findet er es lächerlich, wenn das Lastenradkonzept für die Altstadt wegen fehlender Zuschüsse in Höhe von 750.000 Euro auf die lange Bank geschoben werde. "Wir bräuchten einfach eine Vision für ein menschenfreundlicheres Heidelberg", ist der Kinderbeauftragte überzeugt. Wenn zum Beispiel Parkplätze wegfielen, könnten spielende Kinder und Anwohner, die frei werdende Fläche mit Leben füllen.

Mit ihren Ideen fühlt sich auch die Künstlerin Barbara Holborn nicht ernst genommen. Vor drei Jahren entwarf sie die ersten Prototypen einer "Kleinen Heidelbergerin" – das sind bunte Kinderfiguren, die am Straßenrand aufgestellt werden können und Autofahrer zur Vorsicht mahnen sollen. Eine gute Idee, fanden auch die Mitarbeiter des Verkehrsmanagements, trotzdem gammeln die Skulpturen seit Jahren im Amt herum. "Verschiedene Schulen wollten eine kleine Heidelbergerin, doch es ist nichts passiert", ärgert sich Holborn.

Mit Grausen denkt Holborn an den morgendlichen Radweg ihrer Tochter durch den Ochsenkopf. "Das ist morgens eine Hetzjagd", sagt die besorgte Mutter. Ähnlich sieht dies Kirsten Bews: Es werde viel zu selten geblitzt. Jeden Morgen muss sie beobachten, wie Autos "viel zu schnell" über die Alte Brücke donnern. Und auch in der restlichen Altstadt würden die Lieferzeiten nicht so eingeschränkt, dass die Kinder morgens sicher zur Schule kämen. Gegen Parksünder werde viel zu lasch vorgegangen, ärgert sich Jahnke. "So lange in der Plöck noch immer so viele Autos stehen und sie nicht gleich konsequent abgeschleppt werden, hat sich zu wenig getan."

Und nur nach reichlichem Überlegen fällt Peter Bews doch noch etwas ein, was sich in den letzten vier Jahren deutlich verbessert habe: "Die Landfriedstraße ist toll geworden." Dort wurden auf einer Fahrbahnseite alle Parkplätze weggenommen. Eine Aufwertung für Fußgänger und Radler. Der Aufschrei der Anwohner ist schnell verstummt.

Info: Wer sich in der IG Fuß engagieren möchte, kann mit ihr Kontakt aufnehmen: info@igfuss-hd.de.