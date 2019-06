Heidelberg. (hö) Ab dem Nachmittag und bis Mitternacht kontrollierten Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst am Freitag in Neuenheim die Stellen, an denen sich Jugendliche treffen. Zum ersten Mal wurde auch der Philosophenweg einbezogen, denn die Polizei hatte die Vermutung, dass sich stellenweise das Geschehen von der Neckarwiese in die Grünanlagen am Hang verlagert hatte. Genau einen Monat vorher, am 10. Mai, war es zu einer Massenschlägerei zwischen Philosophengärtchen und Eichendorff-Anlage gekommen. Dabei wurde ein Jugendlicher verletzt, rund 30 Personen flüchteten; von 25 weiteren Personen wurden die Personalien aufgenommen und ihnen ein Platzverweis erteilt.

Zumindest am letzten Freitag war es am Philosophenweg ruhig: "Wir trafen dort weniger als zehn junge Leute an", so ein Polizeisprecher zur RNZ, "in der Eichendorff-Anlage waren eine Familie und ein Pärchen, es war also absolut unspektakulär." Also konzentrierte sich die Polizei auf die Neckarwiese - die allerdings wegen der Regenschauer eher mäßig besucht war.

Insgesamt kontrollierten die rund 20 Einsatzkräfte 160 Personen: Vier wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt, gegen eine wird wegen Drogenhandels ermittelt, und eine weitere hatte unerlaubterweise eine Waffe dabei. Zwei weitere junge Leute verhielten sich gegenüber den Beamten aggressiv: Eine Frau wurde mit aufs Revier genommen und später ihren Eltern übergeben, ein Mann erhielt einen Platzverweis für die Neckarwiese.

Die gemeinsame Aktion von Stadt und Polizei im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft hatte den Schwerpunkt "Jugendschutz". Deswegen wurden erstmals auch städtische Auszubildende für Testkäufe in Supermärkten eingesetzt, um zu überprüfen, ob dort alkoholische Getränke verbotenerweise an Jugendliche verkauft werden. Von Seiten der Stadt gab es noch keine genauen Angaben, wie "erfolgreich" diese Aktion war. Nach RNZ-Informationen gab es insgesamt 19 Testkäufe, neun Mal konnten die jungen Testkäufer dann doch "harte Sachen" erwerben.