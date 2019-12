Von Denis Schnur

Heidelberg. Überraschende Wende bei der Suche nach einem neuen Standort für das Ankunftszentrum für Geflüchtete: Die Stadtverwaltung hat jetzt das Gewann Gäulschlag im Süden von Patrick Henry Village (PHV) als Alternative ins Spiel gebracht. Dieses erfülle alle Anforderungen an ein Ankunftszentrum.

Bislang wirkte es, als bliebe dem Gemeinderat in den nächsten Monaten lediglich die Wahl zwischen einem Umzug innerhalb von PHV und dem Gewann Wolfsgärten, das das Land als Betreiber der Einrichtung im Oktober 2018 als Standort vorgeschlagen hatte. Beide Möglichkeiten stießen auf Widerstand: Die Wolfsgärten am Rande Wieblingens galten schon lange als politisch nicht durchsetzbar. Ihre Lage zwischen Autobahnen und Bahngleisen empfanden viele Gemeinderatsmitglieder als für die Geflüchteten unzumutbar. Deshalb hatten die Stadträte eine Fläche im südlichen PHV als Alternative freigehalten. Vehement dagegen waren jedoch die Internationale Bauausstellung (IBA), die Stadt sowie mehrere Stadträte. Schließlich würden sonst etwa zehn der 97 Hektar des neuen Stadtteils durch das Zentrum blockiert.

Hintergrund > Das Gewann Gäulschlag liegt südlich von Patrick Henry Village (PHV) zwischen der Bundesstraße 535 im Norden, der Autobahn 5 im Osten sowie der Kreisstraße 9711 im Südwesten. Die Fläche ist 16,4 Hektar groß und wird bislang landwirtschaftlich genutzt. Das Areal liegt gut 100 Meter von [+] Lesen Sie mehr > Das Gewann Gäulschlag liegt südlich von Patrick Henry Village (PHV) zwischen der Bundesstraße 535 im Norden, der Autobahn 5 im Osten sowie der Kreisstraße 9711 im Südwesten. Die Fläche ist 16,4 Hektar groß und wird bislang landwirtschaftlich genutzt. Das Areal liegt gut 100 Meter von der Siedlung Neurott entfernt und ist mit einer Brücke über die B 535 auch an PHV angebunden. Derzeit befindet sich das Gewann vor allem im Besitz der Stadt Heidelberg und der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau. Den beiden Institutionen gehören 98 Prozent, der Rest einer Privatperson – wem genau, teilte die Stadt auf RNZ-Anfrage nicht mit. Anfang der 2000er Jahre gab es Pläne der US-Army, PHV deutlich auszuweiten – auch auf das Gewann Gäulschlag. Obwohl bereits eine offizielle Anfrage zur Enteignung der Fläche über die Nato gestellt worden war, wurde diese nie vollzogen. dns

„Wir halten die Wolfsgärten immer noch für eine machbare Option, haben jetzt aber auch eine Alternative eingebracht“, erklärte Stadtsprecher Achim Fischer am gestrigen Montag. Und das Gewann Gäulschlag könnte tatsächlich als Kompromiss beide Lager zusammenbringen. So signalisierten auf RNZ-Anfrage zumindest die CDU (die immer gegen einen Verbleib in PHV war) und die SPD (die immer gegen die Wolfsgärten war), dass sie dem Vorschlag zustimmen könnten: „Ich halte das für eine gute Lösung, wenn auch keine total geniale“, sagte SPD-Stadträtin Monika Meißner. Schließlich liege das Areal im Gegensatz zu den Wolfsgärten in der Nähe einer bewohnten Siedlung und „nicht vollkommen isoliert“. Es sei verkehrlich gut angebunden und die mangelnde Infrastruktur in der Nähe sei ein Problem, das man mit einem Busshuttle angehen könne. „Mit der Lösung könnte einerseits PHV frei entwickelt werden und andererseits das eingespielte Team im Zentrum weitermachen“, so Meißner.

CDU-Fraktionschef Jan Gradel kann sich mit der Option ebenfalls anfreunden: „Ich finde das persönlich nicht schlecht.“ Schließlich könne PHV so auf den gesamten 97 Hektar zum Stadtteil entwickelt werden. „Es braucht eine kritische Größe und eine kritische Einwohnerzahl, sonst funktioniert in der Infrastruktur vieles nicht“, so Gradel. Bevor man das Zentrum also im Süden von PHV errichte, sei es sinnvoll, auf die andere Seite der B 535 zu wechseln.

Bedeckter hielt sich am gestrigen Montagnachmittag dagegen die größte Fraktion im Gemeinderat, die Grünen. Deren Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo sagte mit Blick auf die Fraktionssitzung am Montagabend nur: „Wir werden das jetzt diskutieren.“

Bislang informierte die Stadtverwaltung lediglich die Gemeinderäte darüber, dass es mit dem Gewann „Gäulschlag“ eine weitere Option gibt, die alle Anforderungen erfülle. Viel dürfte nun davon abhängen, wie im Konversionsausschuss am Mittwoch, 11. Dezember, darüber diskutiert wird. Signalisieren die Räte dort Zustimmung, dürfte eine Beschlussvorlage folgen. Und stimmt eine Mehrheit der Stadträte tatsächlich für diesen Standort, würde er wohl auch nicht am Widerstand des Landes scheitern: „Wir könnten uns – in einer ersten Einschätzung – die Errichtung des Ankunftszentrums auf dem Gewann ‚Gäulschlag‘ grundsätzlich vorstellen“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums gestern.