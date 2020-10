Von Thomas Seiler

Heidelberg-Ziegelhausen. Die gesamte Speismauer verläuft im östlichen Teil der Gemarkung Ziegelhausen und befindet sich an dem steil zum Neckar herabfallenden Steigerhang, der bereits im 13. Jahrhundert als "Gihenge" erwähnt wird. Zur Sicherung der dort in den Wald hineinlaufenden Schönauer Straße, mundartlich auch als "Schönauer Chaussee" benannt, errichteten die Arbeiter 1837 statt einer üblichen Trockenmauer aus Sandstein eine mit Speis verbundene Schutzmauer.

Die Frage, die sich nun der 23-jährige Christopher als besorgter Anwohner stellt: Unterliegt die Mauer, die nicht nur im Wald, sondern auch in dem Bereich verläuft, in dem sich noch Häuser an den Hang schmiegen, dem Denkmalschutz? Denn gerade dort, wo sich die Gebäude befinden, weist das Mauerwerk Lücken auf und ist teilweise nur notdürftig oder gar nicht saniert.

Die Stadt selbst kann auf Anfrage der RNZ das aufgeworfene Problem aktuell nicht beantworten. Sie teilt nur mit, dass sich die Stadtverwaltung bereits nach Hinweisen aus der Bevölkerung "in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege um den Sachverhalt bemüht". Auch der zuständige Revierförster Horst Lörsch kann nichts dazu beitragen, da der Teil im Wald intakt sei. Und außerhalb seines Gebietes zeige sich "hierfür der Forst nicht zuständig".

Die Sicht von der neu gestalteten überdachten Aussichtskanzel an der Speismauer im Waldbereich ist eine Wanderung wert. Direkt unter der sechseckigen Speismauerhütte verläuft der Neckar. Im Osten fällt das Stauwehr ins Auge und rechts davon rückt das Areal der Orthopädischen Klinik, das sanierte "Sportzentrum Ost" mit dem Kunstrasenplatz oder die dichte Bebauung der Schlierbacher Au ins Blickfeld.

"Ein Picknick im Wald, eine Pause beim Gang mit dem Hund oder eine abendliche Wanderung unternehmen, jetzt lässt sich wieder hier eine Rast einlegen und die Seele angesichts der herrlichen Natur baumeln lassen", sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson bei der Einweihung dieser runderneuerten Idylle im Jahr 2016. An der Hütte, einst in den 1950er-Jahren direkt in die Speismauer integriert, nagte nämlich der Zahn der Zeit.

In Eigenregie verpasste man dann der luftigen Unterkunft einen neuen Holzboden, ein helles Außengeländer und ein frisch gedecktes Dach inklusive neuer Sitzbänke. Erhalten blieben die Mittelsäule und die Seitensäulen, die durch die vielen Schnitzereien mit Herzchen und Initialen belegen, dass nicht nur Wanderlustige diesen romantischen Hort benutzen.

Die Speismauer ist voll von historischer Besonderheiten. Die Begrenzung selbst, deren oberster abgeschrägter Stein fast an eine Burgzinne erinnert und im bewohnten Areal teilweise nur notdürftig geflickt ist, zählt zu den ersten Mauern in Deutschland, die die Handwerker mit Speis, also Mörtel, anlegten. Schön fände es nun der junge Mann, der sich an die RNZ wandte, wenn man gerade dort die Mauer wieder fachmännisch in den ursprünglichen Zustand versetzen könnte, wo sie doch unschöne Spuren aufweist.