Vor dem „Nah und Gut“ in der Neckarhelle will die Stadt das illegale Parken verbieten. Foto: Welker

Heidelberg. (ths) Noch in diesem Monat soll der Gemeinderat über mögliche Querungsstellen in der Peterstaler und Wilhelmsfelder Straße beraten, die Daniel Gampp vom Amt für Verkehrsmanagement dem Bezirksbeirat Ziegelhausen zum wiederholten Male vorstellte. Er sprach von drei einfachen Maßnahmen für "eine Verbesserung der Situation", die mit 66.000 Euro relativ günstig und noch in diesem Jahr umsetzbar seien.

Vor dem Nah- und Gut-Markt am Beginn der Neckarhelle "durch den Einsatz von Elementen auf der Ostseite" das illegale Parken zu verhindern, die Querungslänge durch eine Einspurigkeit somit deutlich zu reduzieren und obendrein an der bestehenden Mittelinsel die vorhandenen Elemente durch neue zu ersetzen, stieß bei der CDU-Fraktion allerdings auf wenig Gegenliebe: "Bei den ohnehin knapp bemessenen Parkplätzen darf kein weiterer durch diesen Schritt wegfallen", verweigerten sie ihre Zustimmung, auch wenn Gampp für eine "klarere und deutlich sicherere Verkehrssituation" warb. Die sei derzeit durch die eingeschränkte Sicht auf den fließenden Verkehr nicht gegeben.

Keine Beanstandungen gab es dagegen bei den beiden kurzfristig möglichen Maßnahmen in der Wilhelmsfelder Straße. Die Querung an der Haltestelle "Grüner Baum" soll an das aktuelle Regelwerk angepasst werden: Hier sollen schmale Mittelelemente das Überholen haltender Busse verhindern.

Auch bei der Querungsmöglichkeit für Kindergartenkinder von der Kindertagesstätte im Alten Peterstaler Schulhaus aus klemmt es derzeit gewaltig, berichtete der städtische Vertreter. Hier wolle man auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch den Einsatz von Elementen einen um zwei Meter vorgezogenen Seitenraum schaffen, insgesamt die Einengung auf 4,40 Meter verkürzen und damit die Fahrbahnbreite einschränken. Für die weiteren Verbesserungen an den Haltestellen "Neckarschule", "Steinbacher Tal" und "Fürstendamm" in der Peterstaler Straße und bei der "Schweizertalstraße" im hohen Peterstal seien dagegen umfangreiche Arbeiten notwendig. "Sie sind derzeit auch aufgrund der Finanzlage nicht umsetzbar", so Gampp.