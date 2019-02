Heidelberg-Ziegelhausen. (pol/van) Zu einem Großeinsatz ist es am Sonntag gegen 11 Uhr gekommen. Der Grund war ein Kanister, der auf einem Spielplatz in der Kleingemünder Straße abgestellt worden war. Hingegen des ersten Verdachts, in dem Kanister befänden sich ätzende Chemikalien, handelte es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit offenbar um Benzin. Dies soll ein Schnelltest bestätigt haben.

Wie viel Flüssigkeit aus dem 20-Liter Kanister ausgelaufen waren, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. Rund um den Kanister befanden sich jedoch mehrere Flüssigkeitsflecken im Erdreich, so die Beamten weiter.

Spezialisten der Feuerwehr waren im Einsatz. Dadurch wurde die Neckarhelle zwischen Peterstaler Straße und Brückenauffahrt gesperrt. Verletzt wurde offenbar niemand. Zwei Personen wollten vorsorglich selbst einen Arzt aufsuchen.

Der Spielplatz wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.