Von Timo Teufert

Heidelberg. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Fastnachtsumzug in Ziegelhausen am Sonntag, 3. März, genauso viele Zugnummern wie der Fastnachtsumzug des Heidelberger Karneval Komitees (HKK) am Faschingsdienstag in der Innenstadt. Insgesamt 67 Zugnummern haben sich bislang für die beiden Züge angemeldet - Nachmeldungen sind aber nicht ausgeschlossen. Ein deutliches Plus kann damit vor allem die Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG) verbuchen: 32 Gruppen mehr als im letzten Jahr nehmen an dem etwa zwei Kilometer langen Umzug zwischen Peterstal und Ziegelhausen teil.

Der Hauptgrund für den Teilnehmerrekord - die ZKG rechnet mit rund 1200 Fastnachtern - liegt bei den "Bobbeschees Waggis". Die Gruppe, die mit Figuren aus der Baseler Fastnacht - den sogenannten Waggis - auftritt, gibt es seit 2016. Und einer ihrer Initiatoren, Ingo Spiess, kümmert sich nebenher auch um den Fastnachtsumzug in Ziegelhausen. "Wir sind seit dem 11.11. jedes Wochenende mit den ,Bobbeschees Waggis’ unterwegs, vor allem in der schwäbisch-allemannischen Fastnacht", erklärt Spiess. Und weil die ZKG-Gruppe bei so vielen anderen Narrentreffen dabei war, statten diese Gruppen nun den Heidelbergern einen Gegenbesuch ab.

Knapp 3000 Mails hat Spiess seit dem Aschermittwoch 2018 geschrieben und darin für den Ziegelhäuser Umzug geworben. Offenbar traf er dabei den richtigen Ton, denn aus dem ganzen Land haben sich die Gruppen angemeldet. "Ohne das Engagement der ,Bobbeschees Waggis’ wären wir nie größer geworden", erklärt Adrian Rehberger, der sich um die Aufstellung des Zuges kümmert. Denn im direkten Umkreis sei es schwer, neue Gruppen zu finden, die mitmachen wollen. "Am Sonntag gibt es einfach viele andere Umzüge in der Region, durch die die Gruppen gebunden sind", weiß Rehberger. Aber auch die Ziegelhäuser Vereine und Gruppen sind mit 14 Zugnummern wieder gut vertreten.

Doch der große Umzug stellt die Ziegelhäuser auch vor Herausforderungen: "Wir haben ein bisschen Bammel. Denn bislang hatten wir ja einen kleinen und überschaubaren Boutique-Umzug, jetzt müssen wir schauen, wie viele Toiletten wir zusätzlich brauchen, wie wir die Teilnehmer von außerhalb vor und nach dem Umzug versorgen können und wo die Busse der Gruppen parken können", berichtet Rehberger. So brauchte man einen zweiten Zugmarschall in der Mitte des Zuges, der dafür sorgen soll, dass die Gruppen ein harmonisches Bild abgeben, niemand trödelt und niemand zu schnell läuft. "Alles, was Beine hat, läuft im Zug mit oder ist irgendwie eingebunden", berichtet Rehberger. Deshalb sei man froh, dass man Siegfried Kleist vom HKK als zweiten Zugleiter gewinnen konnte, der den ZKG-Zugmarschall Volker Lieboner unterstützen wird.

Außerdem musste für den langen Zug auch die Strecke leicht geändert werden: Der Zug löst sich nun nicht mehr in der Kleingemünder Straße auf, sondern vor dem "Nah-und-Gut"-Supermarkt. Aktive und Zuschauer können nach dem Umzug auf der Grünfläche am Wäscherinnenbrunnen zusammenkommen: Die Freiwillige Feuerwehr bietet dort Bewirtung an. Weiter gefeiert werden kann danach auch in der Steinbachhalle bei der After-Umzugs-Party von AC Germania und DJK/FC Ziegelhausen.

"Wir ziehen unseren Hut vor der Leistung von Ingo Spiess und Adrian Rehberger", sagt Joe Schwarz, der für das HKK den Heidelberger Zug durch Bergheim und die Altstadt organisiert und selbst Elferrat bei der ZKG ist. "Es ist sehr, sehr cool, dass das kleine Dorf das schafft", betont Schwarz. Er persönliche nehme den Wettstreit sportlich: "Das spornt mich an", sagt Schwarz. Er freut sich, dass auch der Heidelberger Zug ein Plus an Teilnehmern verbuchen kann: "Wir haben zwei Zugnummern mehr als letztes Jahr, eventuell kommen noch welche hinzu", ist Schwarz optimistisch. Er freue sich, dass das Brauchtum in Heidelberg so gut funktioniere.

Info: Der Ziegelhäuser Fastnachtsumzug startet am Sonntag, 3. März, um 14.11 Uhr an der Kreuzung Peterstaler Straße/Kreuzgrundweg.