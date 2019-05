Heidelberg-Ziegelhausen. (pr/mare) Die Alpakas sind da! Am Dienstag sind die Tiere, die auch Lösung für die Wildschweinplage in Ziegelhausen sein sollen, in ihr neues Quartier eingezogen.

Sie kommen in der Nacht. Sie verwüsten die Gärten und Felder. Pflügen alles um. Fressen alles weg. Seit Jahren kämpfen die Ziegelhäuser an der Peterstaler Straße mit dem Wildschwein-Problem - die Schwarzkittel lassen den Einwohnern einfach keine Ruhe. Alle Maßnahmen - etwa eigens aufgebaute Zäune - laufen ins Leere.

Was also tun? Die Lösung soll nun das Projekt von Melanie Weigl bringen. Sie betreibt die Alpakafarm Hirtenaue. Und sie sagt: Die Alpakas vertreiben die Wildschweine - auf natürliche Weise.

Und zwar so: "Alpakas sind große Tiere und in einer Herde", erklärt Melanie Weigl. "Die Wildschweine stellen für die Herde eine Bedrohung dar und so werden sie sich den Wildschweinen entgegenstellen."

Seit März wird nun an dem Projekt "Alpakas gegen Wildschweine" gearbeitet. Und zwar mit Unterstützung der Stadt Heidelberg. Viele private Grundstücke wurden zusammengelegt und für die Alpakas aufbereitet.

Und nun ist der große Moment - für Tiere und Anwohner - gekommen: Die Alpakas sind eingezogen. Die vier Hengste "Sam", "Black Diamant", "Peppino" und "Gargamel" sind um 7.30 Uhr aus einer Zucht in Nürtingen in ihrer neuen Heimat eingetroffen. Ganz entspannt, wie Züchterin Tina Schaber erklärt. "Die Tiere haben sich im Transporter gleich hingesetzt, als das Auto los fuhr", erzählt sie.

Spannend war es am Morgen aber nicht nur für die Tiere. Auch die Anwohner freuen sich über die neuen Untermieter - und ein hoffentliches Ende der Wildschweinplage. "Es ist ein ergreifender Moment", beschreibt Gebhard Krebs, der direkt am neuen Alpaka-Gelände wohnt und selbst oft mit den Schwarzkitteln haderte. "Wenn man über Wochen baut und arrangiert und dann sind sie da … Es ist schön zu sehen, dass es jetzt einen großen Schritt vorwärts geht."

Ähnlich sehen es Heike und Markus Falk. Sie haben die Patenschaft für "Sam" übernommen - ein Geschenk für ihren Gatten zum Vatertag, wie Heike Falk erzählt. "Mein Mann hat sich schon Alpakas gewünscht und ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit." Ab sofort können sie sich an den Tieren - die auch als Therapietiere eingesetzt werden - erfreuen. Immerhin wurde ein kleiner Traum wahr. "Wir wohnen auf dem Hang gegenüber und wenn wir rausschauten, sagte ich immer, es wäre toll, wenn hier Alpaka sind." Sind sie jetzt. "Das Herz geht einem da auf, die sind so niedlich und ruhig", so die Paten.

"Unbeschreiblich" nennt auch Melanie Weigl den Moment des Einzugs. Man habe es den Alpakas so stressfrei wie möglich gemacht. "Die Tiere fühlen sich schon ganz wohl", glaubt sie. Einzig bei der Elektroeinzäunung müsse man noch abwarten, wie die Tiere sie annehmen. Im nächsten Jahr soll - sofern alles gut läuft - dann noch eine Dame zur tierischen WG hinzustoßen.