Heidelberg. (RNZ) Aufgrund von Tiefbauarbeiten muss die Ziegelhäuser Brücke für den Durchgangsverkehr gesperrt werden – für zwei Nächte. Und zwar am Dienstagabend, 15. Dezember, ab 21 Uhr bis um 5 Uhr in der Frühe, sowie am Mittwochabend, 16. Dezember, ab 21 Uhr bis um 5 Uhr morgens.

Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Arbeiten um eine Nacht nach hinten, sodass auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch gesperrt wäre. Umleitungen werden am Brückenkopf ausgeschildert.

Im genannten Zeitraum werden die Busse der Linien 33 nach 20.35 Uhr zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule über das nördliche Neckarufer, also über die Neuenheimer Seite, umgeleitet.