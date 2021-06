Heidelberg. (RNZ) Die Neckarbrücke in Ziegelhausen ist baufällig. Damit sie noch zehn Jahre hält, dürfen nur Autos mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen darüber fahren – und auch nur mit Tempo 30. Um das zu kontrollieren, installiert die Stadt in dieser Woche einen neuen Blitzer. Dazu wird die Brücke von Dienstag bis Donnerstag, 15. bis 17. Juni, gesperrt. Auch die südliche Brückenauffahrt und der Bahnübergang in Schlierbach sind in dieser Zeit dicht: Dort soll die Zeit der Brückensperrung genutzt werden, um die Fahrbahn zu sanieren.