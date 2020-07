Von Manfred Ofer

Heidelberg. Der Abschied fiel dem einen oder anderen Absolventen der Heidelberger Hotelfachschule sichtlich schwer. Offensichtlich blicken sie auf eine angenehme Weiterbildung auf dem Boxberg zurück. 110 Ehemalige nahmen am Samstag im Rahmen einer etwas anderen Zeremonie auf dem Areal des Autokinos an der Tiergartenstraße ihre Zertifikate entgegen und fuhren anschließend mit fröhlichem Hupkonzert ihrer Zukunft entgegen.

Für Martin Dannemann, der die Hotelfachschule viele Jahre lang geleitet hat, war es ebenfalls ein besonderer Tag. Diese Feier war seine letzte Amtshandlung, bevor es für ihn in den Ruhestand ging. Nachdem er einen Teil der Laudatio gehalten und auch die Moderation der Veranstaltung übernommen hatte, wurde er von einer sympathischen Geste seiner Absolventen überrascht: Sie hatten ihm einen Reisekoffer mitgebracht, in den noch jede Menge nützlicher Accessoires hineingewandert waren. Sichtlich erfreut nahm der scheidende Schulleiter die Geschenke entgegen.

110 Absolventen haben in diesem Jahr die Examina bestanden, davon die meisten als staatlich geprüfter Betriebswirt an der Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft und Hotelmanagement. Weitere 17 schlossen als staatlich geprüfter Gastronom ab. Vervollständigt wird die in diesem Jahr etwas kürzere Liste von zwölf Küchenmeistern, zwei Restaurantmeistern, drei Hotelmeistern und drei staatlich geprüften Sommeliers. Die Schul- und Klassenbesten wurden mit besonderen Preisen gewürdigt.

Unter normalen Umständen hätte die Zertifikatsübergabe im Heidelberger Theater stattgefunden, doch aufgrund der Corona-Pandemie wichen die Veranstalter auf das Areal des Autokinos in der Tiergartenstraße aus. Anstelle von Spielfilmen verfolgten die Absolventen die Zeremonie aus ihren Fahrzeugen heraus. Sie hatten klassenweise in Reihen geparkt.

"Im Mai war uns klar, dass es keinen Abschlussball wie sonst üblich geben würde", bedauerte Dannemann. Für die Absolventen stand jedoch fest, dass sie trotz aller Widrigkeiten eine besondere Veranstaltung wollten. Aus der Not wurde die Idee mit dem Autokino geboren. Der Förderverein der Hotelfachschule übernahm die Finanzierung von Bühne und Technik, während sich das Team der Schülermitverantwortung um die Feinheiten kümmerte. Das hieß, dass zwischen den geparkten Fahrzeugen Schüler mit Schubkarren voller Eis und Getränken unterwegs waren, die man durch die heruntergelassene Scheibe ordern konnte.

Auf der Leinwand hinter der Bühne wurden immer wieder Image-Filme gezeigt, die den Alltag in der Hotelfachschule zum Thema hatten – Erinnerungen an schöne Zeiten. Bei der Übergabe der Zertifikate durch die Klassenlehrer kamen dann auch unterhaltsame Anekdoten zur Sprache. Die freudigen Momente wurden von Jubel und Hupen begleitet. Jeder Absolvent hatte Fans mitgebracht. "Wenn man bedenkt, dass wir erst vor zehn Tagen die Zusage bekommen haben, dass wir das Areal nutzen können, war das ein perfekter Tag", stellte Dannemann nach etwas mehr als zwei Stunden zufrieden fest. Die nächste Generation wird er nicht mehr betreuen. Doch wisse er die Zukunft des Heidelberger Standorts in guten Händen.