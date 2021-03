Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Klimawandel macht sich auch in Heidelberg bereits bemerkbar: Die Sommer werden immer länger und heißer, die Sonneneinstrahlung im Hochsommer heftiger. Damit Familien aber auch während einer Hitzeperiode den Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen können, sollen zehn weitere Spielflächen bis Ende 2022 mit einem Sonnensegel ausgestattet werden. Das hat der Klimaschutzausschuss in seiner Sitzung in der vergangenen Woche gefordert.

Auch die Stadtverwaltung will die Beschattung der Spielplätze ausbauen. Denn gerade in Sandkästen hielten sich Kinder oft lange Zeit auf und müssten gegen die UV-Strahlung geschützt werden. Bei einigen neuen Spielplätzen, etwa dem in Mark-Twain-Village oder dem ICE-Spielplatz in der Bahnstadt, habe man deshalb schon zum Teil Segeltücher angebracht. Doch das reiche nicht. Im Gegensatz zum Gemeinderat hatte die Stadt jedoch vorgeschlagen, lediglich ein neues Segel pro Jahr anzuschaffen. Denn die kosten jeweils rund 6000 Euro – inklusive Befestigung, Wartung sowie Auf- und Abhängen im Frühjahr und Herbst. Und bislang sind dafür keine zusätzlichen Gelder im Haushalt eingeplant.

Doch die Gemeinderäte wollten keine zehn Jahre warten, bis zumindest auf den zehn Spielplätzen, wo es laut Stadtverwaltung am dringendsten wäre, Sonnensegel angebracht werden: "Zehn Segel kosten 60.000 Euro – das ist doch eine recht überschaubare Summe für viel mehr Aufenthaltsqualität", fand CDU-Rätin Nicole Marmé. "Es wäre doch sehr schade, wenn das nur etappenweise umgesetzt würde." Ihre Fraktion hatte deshalb beantragt, die entsprechenden Mittel bereits in den Haushaltsentwurf für 2021 / 2022 einzuplanen.

Auch die Grünen sprachen sich für eine zügigere Umsetzung aus und hatten in einem eigenen Antrag gefordert, dass in den nächsten Jahren je drei Segel angebracht werden. "Wenn die CDU aber weitergehen möchte, haben wir absolut nichts dagegen", erklärte Nicolá Lutzmann. So zogen die Grünen ihren eigenen Antrag zurück und am Ende stimmten elf von 16 Räten für den CDU-Vorschlag. Damit es aber tatsächlich zur schnelleren Umsetzung kommt, müssen die Gemeinderäte die 60.000 Euro in den nächsten Wochen auch in den neuen städtischen Haushalt einstellen.

Ohnehin sollen die großen weißen Tücher in den meisten Fällen nur eine Übergangslösung sein, bis die Bäume rund um den Spielplatz groß genug sind, um den benötigten Schatten zu spenden. "Ein Sonnensegel kann eine gute Bepflanzung nicht ersetzen", betonte Bunte-Linke-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Das sieht auch die Verwaltung ähnlich, zumal es im Sommer unter Bäumen kühler sei als unter den Segeltüchern. Jedoch dauere es in der Regel mindestens zehn Jahre, bis neu gepflanzte Bäume ausreichend Schatten spenden.