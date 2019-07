Heidelberg. (RNZ) Drei europaweit tätige Städtenetzwerke fordern Angela Merkel auf, konsequenter für den Klimaschutz einzutreten. Die Vorsitzenden der drei Vereinigungen - Energy Cities, Local Governments for Sustainability und Klima-Bündnis - schrieben der Bundeskanzlerin einen offenen Brief. Zu den vier Unterzeichnern gehört auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er unterschrieb den Brief in seiner Funktion als Vorsitzender von Energy Cities, einem Netzwerk, das über 1000 Städte aus 30 Ländern umfasst.

"Wir konstatieren eine massive Diskrepanz zwischen den anspruchsvollen Klimaschutzzielen und der realen Politik und Gesetzgebung. Durch politische Entscheidungen in den vergangenen Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für den Klimaschutz in vielen Bereichen verschlechtert, der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde ausgebremst", heißt es in dem Brief.

Würzner zufolge kann sich die Bundesregierung ein Beispiel an der Arbeit der Kommunen nehmen: "Städte aus der ganzen Welt gehen beim Umweltschutz voran und zeigen, wie effektiver Klimaschutz funktioniert", erklärt er. "Wir Städte wollen aber mehr erreichen: den Umstieg auf eine fossilfreie Wirtschaftsweise. Wir fordern die Nationalregierungen auf, die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Klimaschutzes in Städten zu verbessern."