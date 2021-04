„Lieferkettengesetz nachbessern – jetzt!“ forderte der Verein Werkstatt Ökonomie am Freitagnachmittag mit einer Protestinstallation auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in der Altstadt. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Einkaufswagen voller Baumwollpflanzen, einer bestückt mit Garn, einer bunt umwebt und einer am Ende bepackt mit Anziehsachen – dazwischen Containerschiffe aus Pappe und über der Szenerie das Dröhnen der Maschinen einer Weberei. Es war eine bemerkenswerte Installation, mit der sich der Verein Werkstatt Ökonomie am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz für ein starkes Lieferkettengesetz einsetzte. Kein Wunder also, dass zahlreiche Menschen auf ihrem Weg durch die Altstadt stehen blieben, neugierig die Plakate studierten und mit den Verantwortlichen ins Gespräch kamen.

Das waren in vorderster Front Yulika Tsuda und Annalena Zunftmeister. Tsuda absolviert ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Verein Werkstatt Ökonomie, Zunftmeister arbeitet dort als Praktikantin. Vor drei Wochen entstand die Idee zur Protestaktion, eineinhalb Wochen haben die beiden jungen Frauen daran gearbeitet. Das Ziel: die beispielhafte Darstellung einer Lieferkette von der Ernte der Baumwollpflanzen in Usbekistan über deren Verarbeitung in Indien, die Weiterreise zur Weberei in China, die Verpackung der Ware in Bangladesch und schließlich der Transport bis hin zur Ankunft im deutschen Einzelhandel. Die zahlreichen Details und die beklemmenden Geräusche gaben der Installation dabei künstlerischen Charakter.

Dass das Lieferkettengesetz in Deutschland kommt, ist unbestritten. Sein Ziel ist, die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten zu regeln. "Grundsätzlich ist es gut, dass es ein Lieferkettengesetz geben soll, aber es geht nicht weit genug", erklärt Zunftmeister den Zweck der Protestaktion. Das Problem sei, dass der aktuelle Gesetzentwurf nur einen kleinen Teil der Lieferkette einschließe. Verdeutlicht wurde auch das durch die Installation. Zwangsarbeit, geringe Löhne, unmenschliche Arbeitszeiten, massive Gesundheitsschäden sowie die Zerstörung der Natur – Lebensraum vieler Menschen – gebe es in Usbekistan, Indien, China und Bangladesch nach wie vor. Genau diese Teile der Lieferkette klammere das Gesetz jedoch aus, kritisieren Zunftmeister und Tsuda.

"Der Gesetzentwurf weist noch deutliche Schwächen auf. Ohne zivilrechtliche Haftung und Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Lieferkette ist ein Lieferkettengesetz kaum mehr als Kosmetik und bringt keine wirklichen Verbesserungen für Menschenrechte und Umweltschutz", sagt auch Uwe Kleinert, Geschäftsführer von Werkstatt Ökonomie. Mit der Aktion wollten die Aktivisten auch Verbraucherinnen und Verbraucher auf das Problem aufmerksam machen und sie einbinden.

Auf den Plakaten waren QR-Codes abgebildet – die Links führten zu einer Seite, von der aus sich mit wenigen Klicks die jeweiligen Wahlkreisabgeordneten mit einem Anschreiben auffordern lassen, sich für ein starkes Lieferkettengesetz einzusetzen. "Jetzt müssen wir mobilisieren und laut werden, denn in den nächsten Wochen können wir noch Einfluss nehmen", erklärt Zunftmeister und hofft, dass möglichst viele Menschen den Appell als Signal für Nachbesserungen am Gesetzentwurf nach Berlin senden. Die Stadt Heidelberg gehörte im Februar zu den 34 Erstunterzeichnern der Resolution "Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland". Weiterhin sind unter anderem Bremen, Münster und München dabei.

Die Werkstatt Ökonomie engagiert sich weltweit für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit und hat ihren Sitz im Welt-Haus am Hauptbahnhof. Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein Zusammenschluss zahlreicher Organisationen, darunter Greenpeace und Misereor. Das gemeinsame Ziel: eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden.

Info: www.lieferkettengesetz.de