Von Denis Schnur

Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands – im Stadtgebiet macht sich das aber zu wenig bemerkbar. Das finden jedenfalls die Kinderbeauftragten der Stadtteile und haben deshalb vergangene Woche mit Thorsten Röver einen Vertreter in den Klimaausschuss geschickt. Ihr Anliegen: Sie wollen, dass die Stadt mehrere "Pumptracks" anlegt, also hügelige Strecken, auf denen sich Kinder und Jugendliche mit dem Mountainbike auspowern können. "Wir sind bei Sportanlagen und Spielplätzen top aufgestellt", betonte Röver, "aber es gibt ein großes Manko bei den Individualsportarten."

Wer nicht Mitglied in einem Verein und zu alt für die klassischen Spielplätze sei, für den gebe es zu wenige Angebote. In seinem Stadtteil Wieblingen habe man zwar eine Skate-Anlage – die sei aber häufig belegt von jüngeren Kindern mit Rollern. Gäbe es zusätzlich die Rad-Strecken, kämen sich Kinder und Jugendliche seltener in die Quere. Und eigentlich müssten doch alle ein Interesse daran haben, dass sich die Jugend draußen treffen und sportlich betätigen kann, so die Argumentation der Kinderbeauftragten. Umso ernüchterter waren die Interessensvertreter des Nachwuchses, als das Landschaftsamt ihre Bitte zunächst ablehnte – weil keine entsprechenden Flächen zur Verfügung stünden. "Geschockt wäre übertrieben, aber als Kinderbeauftragte waren wir doch ziemlich enttäuscht", so Röver.

Dabei sieht man auch bei dem Fachamt durchaus den Bedarf nach Pumptracks in der Stadt, wie dessen Leiter Ernst Baader betonte. Jedoch seien solche Strecken "eine relativ neue Erscheinung" und deshalb bislang so gut wie nie mitgedacht worden. Lediglich im Erlenweg im Hasenleiser gibt es bereits einen Pumptrack. Baader glaubt auch nicht, dass es gar keine Möglichkeit gebe, sein Amt wisse bislang nur von keiner. Denn Freiflächen, die noch bebaut werden können, sind in der Regel bereits anderweitig verplant. Und bestehende Spielplätze will der Amtsleiter auf keinen Fall umwidmen: "Da würde mir das Herz bluten." Pumptracks sollten eine Ergänzung zu anderen Spielangeboten sein, keine Konkurrenz. Deshalb gestalte sich die Suche nach einer Fläche auch als schwierig: "Wir gehen gerne Vorschlägen nach, aber mit dem Finger auf der Landkarte suchen – das ist eine Sisyphus-Arbeit", ergänzte Klima-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Die Grünen haben deshalb bei ihren Bezirksbeiräten und Mitgliedern rumgefragt und bereits eine Liste mit neun möglichen Grundstücken eingereicht. Das Landschaftsamt hofft jedoch auf weitere Vorschläge aus der Bevölkerung. Idealerweise sollten die Areale nicht zu abgelegen sein und etwa 1000 Quadratmeter groß: "Wenn wir irgendwo 700 Quadratmeter bekommen können, würden wir die auch nehmen. Aber wenn wir Wünsche äußern können, wären 1000 Quadratmeter gut", so Baader. Dann hätte man genug Platz für eine ansprechende Strecke und eine ökologisch wertvolle Begrünung am Rand. Auch private Flächen kämen in Betracht, wenn der Eigentümer verhandlungsbereit sei.

Info: Wer eine Idee hat, kann sie dem Amt per E-Mail an landschaftsamt@heidelberg.de mitteilen.