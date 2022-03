Von Denis Schnur

Heidelberg. Eine Friedenstaube vor der blau-gelben Flagge der Ukraine begrüßt seit einigen Tagen die Besucher auf der Internetseite der Russischen Schule" Heidelberg. In Großbuchstaben steht darüber "Nein zum Krieg!". Denn auch wenn Kiew gut 1500 Kilometer entfernt ist, beschäftigt der fürchterliche Krieg natürlich auch die Mitarbeiter und Schüler. "Was dort geschieht, ist schrecklich", sagt Beata Drogi, Leiterin der privaten Sprachschule Alpha Aktiv, zu der auch die "Russische Schule" gehört, im Gespräch mit der RNZ.

Doch während der Internetauftritt mit der klaren Botschaft versehen wurde, spielt der Krieg sonst keine große Rolle an der Schule. "Wir konzentrieren uns auf die Sprache, die Kultur und die Literatur", betont Julia Beylis, Leiterin der Russischen Schule. Unter den Lehrern, aber auch unter den Schülern seien Menschen aus vielen Ländern – aus Litauen, Georgien, Usbekistan, aber eben auch Russland und der Ukraine. Streit gebe es aber auch angesichts der schrecklichen Bilder aus Osteuropa nie. "Uns alle eint die russische Sprache", sagt Beylis, die selbst aus der Ukraine stammt. "Sie zu erhalten und zu pflegen, ist unser Ziel."

Schulleiterin Julia Beylis. Foto: privat

Politik sei in den Kursen, zu denen auch viele Kinder mit osteuropäischer Migrationsgeschichte kommen, dagegen kein großes Thema: "Das ist nicht unsere Aufgabe." Die Schule werde nicht vom russischen Konsulat unterstützt, unterhalte auch sonst keine Kontakte zu russischen Behörden. "Wir sind unabhängig und unpolitisch", so Beylis. Das sei schon immer so gewesen. "Ich habe noch nie jemanden nach seinem Pass gefragt." Der spiele auch zwischen den Schülern keine Rolle.

Doch auch wenn die Schule unpolitisch sei, setze sie dennoch ein politisches Zeichen – einfach dadurch, dass dort Menschen aus vielen osteuropäischen Ländern konfliktfrei miteinander arbeiten und lernen. "Wir haben in unserem Team gute Beziehungen untereinander – egal, wo wir herkommen", betont Musiklehrerin Kira Terentieva, die selbst aus dem russischen St. Petersburg stammt. Das sei zwar nur ein kleiner Schritt, aber total wichtig in einer Zeit, wo von allen Seiten Hass gepredigt werde.

Als Privatperson hat Terentieva auch eine klare politische Meinung: "Mich entsetzt dieses Verbrechen, das da geschieht, total", verurteilt sie den Angriff der russischen Armee. Ihr – und dem gesamten Schulteam – ist aber eines wichtig: "Nicht das russische Volk hat diesen Krieg begonnen, sondern die Regierung." Ihre Freunde in St. Petersburg fänden das ebenso entsetzlich – und litten enorm unter der staatlichen Repression: "Sie werden festgenommen, weil sie die Friedenstaube zeigen." Junge Menschen würden von der Uni ausgeschlossen, weil sie an Demos teilgenommen haben. "In Russland ist es gerade schrecklich." Eine Freundin sei bereits geflohen und auf dem Weg nach Deutschland.

Inhaberin Beata Drogi. Fotos: privat

Und auch dass das Team den Menschen, die aus der Ukraine flüchten und in Deutschland ankommen, hilft, ist für die Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit. So hat Beylis bereits eine Wohnung für eine geflüchtete Familie vermittelt, per Rundmail habe man auch bei den Eltern der Schüler rumgefragt, wer noch ein freies Zimmer oder eine freie Wohnung habe. "Alle helfen, wo sie nur können", sagt Beylis, "gerade Menschen, die ukrainisch und russisch sprechen, sind ja jetzt besonders gefragt."

Sie selbst habe am Wochenende in Wieblingen bei einer Spendensammlung geholfen. "Da waren Deutsche, Russen und Ukrainer. Alle haben zusammengearbeitet. Da gibt es keinen Unterschied."