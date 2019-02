Heidelberg. (hö) Mit dem Kompromiss kann sie leben, aber so richtig wohl ist ihr noch nicht dabei. Erst war nach 54 Jahren dem einstigen Schwimmidol Ursel Wirth-Brunner der freie Eintritt in die Schwimmbäder gestrichen worden, da die Stadtwerke niemandem mehr Privilegien gewähren wollte. Dann kam Oberbürgermeister Eckart Würzner auf die Idee, dass fortan alle Olympiateilnehmer gratis städtische Sportstätten oder -veranstaltungen besuchen sollten.

Natürlich sei es eine hohe Ehre, an den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben, und man solle diese Sportler seitens der Stadt auch ehren, aber Wirth-Brunner meint: "Eine Turnerin braucht keinen freien Eintritt in ein Schwimmbad, so wie ich als Schwimmerin nicht kostenlos in eine Turnhalle gehen muss."

Insofern erschließt sich ihr der Sinn der neuen Regelung nicht ganz, schließlich würde es ihr vollkommen genügen, wenn sie wie gehabt in ihre beiden "Stammhallenbäder" im Rohrbacher Hasenleiser und in Ziegelhausen gehen dürfte. Mehr will sie gar nicht. Aber sie sagt auch: "Ich würde mich nie gegen das, was der Herr Würzner vorgeschlagen hat, wehren."

Zugleich verweist sie noch einmal darauf, dass sie eine waschechte Heidelbergerin sei, die die Stadt nie als Durchgangsstation benutzt habe, sondern ihr auch nach ihrer aktiven Zeit als Trainerin, Lehrerin und nicht zuletzt als Stadträtin - daher erhielt sie auch zu ihrem 78. Geburtstag vorgestern ein Schreiben Würzners - treu geblieben sei. So sei es gerechtfertigt, dass die Stadt ihr 1964 das "Schwimmbadprivileg" zugesprochen habe. Das war damals wohl ein Beschluss des Gemeinderates und des Sportausschusses.

Und ähnlich hätten das auch viele Heidelberger gesehen, die sie seit dem RNZ-Artikel vom 14. Januar mit Zuspruch überschüttet hätten. Das bewegt Wirth-Brunner, die viele heute immer noch "Mohrle" nennen, sehr: "Ich bin selbst überrascht, wie vielen mein Name noch etwas sagt und woran sie sich erinnern."

Wichtig ist ihr nicht der Gratiseintritt, sondern die Form: "Wenn man mir schriftlich mitgeteilt hätte, dass das jetzt entfällt, wäre das in Ordnung gewesen. Aber wenn ich das von einem Bademeister erfahren muss, halte ich das für taktlos." Und wie kommt sie jetzt ins Bad? Noch ist die neue Olympioniken-Regelung nicht gültig und so lange löst sie in Absprache mit den Bademeistern eine Gratis-Kinderkarte.