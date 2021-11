Von Werner Popanda

Wieblingen-Grenzhof. Wer im Moment dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt skeptisch gegenübersteht, der könnte sich den Adventsmarkt "Winterzauber auf dem Grenzhof" mal anschauen. Der kleine Weiler Grenzhof, der rund acht Kilometer vom Bismarckplatz entfernt und damit an der Grenze von Heidelberg liegt, bietet viel historischen Charme – immerhin wurde er schon 771 im Lorscher Codex erwähnt. Der Adventsmarkt des Hotel-Restaurants Grenzhof ist zwar erst ein paar Jahre alt, das Ambiente atmet allerdings an allen Ecken und Enden Geschichte. Hinzu kommt eine Beleuchtung, wie man sie sich passender für einen Markt in der Vorweihnachtszeit nicht vorstellen kann.

Weihnachtliche Dekorationsartikel und Geschenke für die Lieben oder sonstige schöne Erzeugnisse wie etwa Olivenöl, Kunstgegenstände und Spielzeug gibt es hier – und um leckere Speisen und Getränke ist es ebenfalls gut bestellt. Es sollte also kaum möglich sein, den Grenzhöfer Adventsmarkt hungrig und durstig sowie mit leeren Händen zu verlassen. Und wer eingekauft hat, kann seine Errungenschaften auch gleich verladen.

Ein großer Unterschied zum Altstadt-Weihnachtsmarkt ist nämlich schon mal die bequeme Anreise: Das Auto kann kostenlos im Grenzhof geparkt werden – das lästige Parkplatzsuchen entfällt also. Und man muss sich nicht durch Menschenmengen drängen, um zum Markt zu kommen. Nun spart das darüber hinaus auch noch Geld, das man direkt auf dem Markt investieren kann.

Wie in der Altstadt gilt für den Grenzhöfer Weihnachtsmarkt allerdings die 2G-Plus-Regel: Hier werden also nur Geimpfte und Genesene eingelassen, die zusätzlich einen aktuellen Antigentest vorzeigen können. Die Kontrollen sind hier konsequent wie freundlich – hier merkt man, dass man es mit dem geschulten Personal einer Gastronomie und eines Hotels zu tun hat.

Info: Der Adventsmarkt ist auch an den kommenden drei Adventswochenenden geöffnet – immer von Freitag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr.