Heidelberg. (ark) Dass ein Kulturhaus wie das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) nicht nur Kindergärten unterhält, sondern jetzt auch eine Schule eröffnet, ist in Deutschland einmalig: An diesem Samstag werden die ersten Kinder in der "Internationalen DAI-Schule" eingeschult, die ihr Domizil im Begeisterhaus auf dem Gelände des Heidelberg Innovation Park hat. Die als Grund- und Gemeinschaftsschule konzipierte Einrichtung bietet neue Ideen für Pädagogik und Didaktik, und DAI-Chef Jakob Köllhofer ist glücklich darüber, dass "wir jemanden haben, der bei diesem Projekt zu uns steht": Es ist Manfred Lautenschläger, der in der Bibliothek des Instituts eine namhafte Spende seiner Stiftung übergab.

Die DAI-Schule erhält von dem Heidelberger Mäzen in den ersten drei Jahren jeweils einen Betrag von 100.000 Euro – ein willkommener "Rückenwind", wie Köllhofer meinte, denn wenn man eine neue Schule einrichte, mache man das ja in der Anfangszeit auf eigenes Risiko. Schon für die 2001 eröffneten Kindergärten des DAI sei der Anschub von Lautenschläger gekommen. Dieser zeigte sich überzeugt davon, dass mit der neuen Schule ein "Prototyp für modernen Unterricht" entsteht. Dass die Kinder hier bilingual – in Deutsch und Englisch – unterrichtet werden, gefällt ihm ebenso gut wie ein weiteres Kernelement: der Sport, der in seinem Leben stets eine wichtige Rolle spielte: "Meine besten Geschäftsideen hatte ich, wenn ich zwei Stunden mit dem Rennrad durch den Kraichgau unterwegs war." Und Lautenschläger weiß: "Kinder müssen sich austoben können."

Die Schule beginnt mit zwei Klassen mit jeweils 20 Kindern, die, wie die sieben Lehrkräfte, aus vielen verschiedenen Nationen kommen und ein Ganztagesangebot erhalten. Das pädagogische Konzept fußt auf Methoden, die sich im weltweiten Vergleich als besonders gewinnbringend erwiesen haben, etwa das auf digitalisierte Strukturen zurückgehende "Deeper Learning" oder das SEE-Programm der Emory University in Atlanta (USA), das soziales, emotionales und ethisches Lernen in den Fokus rückt. Im "Maker Space" im Begeisterhaus können die Kinder, wie Köllhofer betont, Ideen praktisch umsetzen – eine sinnvolle Ergänzung.