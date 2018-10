Wer den S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach mit dem Rad ansteuert, parkt das meist am Geländer oder einem Mast. Im nächsten Jahr soll eine "Bike and Ride"-Anlage mit über 50 Stellplätzen dem Wildparken den Riegel vorschieben. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg-Rohrbach (jola) Hier soll die neue "Bike & Ride-Anlage" entstehen: Gegenüber der Polizei an der Bürgerstraße soll der 350.000 Euro teure überdachte Fahrradparkplatz mit integrierter Verleihstation in die Böschung gebaut werden. Die Anlage soll verhindern, dass - wie es im Moment der Fall ist - viele Fahrräder an den Geländern und Masten abgestellt werden. Zukünftig sollen 28 Doppelbügel Abstellplätze für 56 Fahrräder schaffen. Daneben werden 18 Nextbike-Stellplätze geschaffen. Die Kosten dieser Station werden vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) getragen.

Sobald die Maßnahme genehmigt ist, soll voraussichtlich im Februar mit der Ausschreibung für das Projekt begonnen werden. Anschließend werden die Baumaßnahmen etwa zehn Wochen in Anspruch nehmen. Der Geh- und Radweg soll später von der Anlage unberührt bleiben, wird im Zuge der Baumaßnahmen jedoch wegen der Herstellung des Streifenfundaments in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge dessen können die Bordsteinkanten direkt abgesenkt werden, um ein problemloses Anfahren der Stellplätze zu ermöglichen.