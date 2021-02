Heidelberg. (ani) Hohe Salzschichten auf einigen Gehwegen und Parkplätzen in Bergheim, der Weststadt und in Neuenheim: Das beobachtete jüngst RNZ-Leserin Carola Hoécker. In vielen Straßen liege so viel Salz, dass dort überhaupt kein Schnee mehr liegen bleibe. Dabei ist es verboten, Salz nach Schneefall zu streuen.

Weshalb also wird das augenscheinlich doch getan? Eine Stadtsprecherin bestätigt zunächst auf RNZ-Anfrage: "Nach der Satzung der Stadt Heidelberg dürfen zum Bestreuen der Gehwege nur abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt verwendet werden." Auftauenden Mittel wie Salz seien verboten. Ausnahme: Auf Gehwegen in Steillagen dürfe ein Gemisch aus Salz (ein Drittel) und abstumpfenden Mitteln (zwei Drittel) verwendet werden – aber auch nur dann, "wenn dies aus Gründen der gefahrlosen Begehbarkeit erforderlich ist", so die Stadtsprecherin.

Viele Bürger kämen ihrer Streu- und Räumpflicht vorbildlich nach und verwendeten nur abstumpfende Mittel, so die Sprecherin. Doch leider gebe es auch andere: "Häufig verwenden beauftragte Hausmeisterdienste regelmäßig eine Mischung aus Salz und Splitt. Manche Anlieger und auch Hausmeisterdienste nehmen aus Gründen der Zweckmäßigkeit auch nur Salz, obwohl dies ausdrücklich verboten ist." Werde die Stadt über solche Verstöße informiert, würden die Verantwortlichen angeschrieben und gegebenenfalls auch eine Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Regelmäßige Kontrollen könne es aber nicht geben, "da die Beschäftigten der Abfallwirtschaft selbst stark im Winterdienst eingebunden sind". Man nehme die RNZ-Anfrage aber zum Anlass, "um auf dieses wichtige Thema hinzuweisen".