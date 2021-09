Heidelberg. (jola) Unser Leser Dieter Rieger hat während der Corona-Pandemie zwei Freunde verloren – und wusste nicht über die Bestattungstermine Bescheid. "Ich frage mich schon seit Monaten, warum aktuelle Bestattungstermine von der Stadt Mannheim in der RNZ veröffentlicht werden und dieser Bürgerservice für Friedhöfe von Heidelberg ausbleibt", schreibt er uns. Gerade jetzt sei das angebracht, weil die Angehörigen oft später Anzeigen schalten.

Daraufhin erklärt eine Stadtsprecherin: "Die Stadt Heidelberg stellt eine Veröffentlichung den Angehörigen frei. In den meisten Fällen verzichten diese auf eine entsprechende namentliche Nennung – entweder weil ohnehin von Seiten der Familie eine Anzeige geschaltet wird, oder weil es schlicht nicht gewünscht wird." Man veröffentliche die Termine einmal in der Woche ebenfalls in der RNZ (meist in der Wochenendausgabe), das geschehe in letzter Zeit allerdings nur unregelmäßig, weil nur vereinzelt der Wunsch nach einer Veröffentlichung durch die Friedhofsverwaltung bestünde.

"Vermutlich liegt dies daran, dass aufgrund der derzeit coronabedingten Hygienemaßnahmen die Kapazitäten der Friedhofskapellen beschränkt waren und die Trauerfeiern daher meist in kleinem Rahmen abgehalten werden (mussten)", so die Stadtsprecherin weiter. Sie erklärt aber auch: "Sobald sich dieser Umstand ändert, rechnen wir wieder mit mehr Veröffentlichungen."