Von Birgit Sommer

Heidelberg. Von seinem 29. Michelin-Stern erfuhr Martin Scharff (56), der Patron der Schlossweinstube, gestern auf einem Fischmarkt in Santiago de Chile, kurz vor dem Abflug nach Cuzco. Mit einer Gruppe von Köchen erkundet er mal wieder die hochgelobte südamerikanische Küche, um zu genießen und neue Ideen kennenzulernen. Sein Restaurant in Heidelberg will er trotz der Auszeichnung wie geplant neu positionieren, nämlich mit regionalen Produkten voller Geschmack und einem ganz anderen Preis-Leistungsverhältnis als in der Sterne-Küche. "Der Gast entscheidet – ich bin gespannt", sagte er fröhlich am Telefon.

Robert Rädel.Foto: privat

Den ersten Michelin-Stern holte Robert Rädel (37) im Jahr 2014, jetzt ist es schon der vierte, mit der das Restaurant "oben" auf dem Kohlhof ausgezeichnet wurde. "Ich freue mich riesig, das ist eine schöne Anerkennung der täglichen Arbeit", sagt Rädel, der im Drei-Mann-Team an vier Tagen für jeweils bis zu 16 Gäste kocht und serviert. Seine kreative Naturküche zieht er ganz ohne radikale Philosophie durch. Aber weil die Hauptprodukte keine lange Anreise haben sollen, verzichtet er zum Beispiel auf Salzwasserfische. Jetzt kommt für ihn die Zeit, seine Vorräte wieder aufzufüllen und Magnolienblüten, Holunderkapern und Bärlauchfrüchte einzuwecken.

Mario Sauer. Foto: Rothe

Mario Sauer (42), seit 2007 Küchenchef im "Le Gourmet" im Hotel "Hirschgasse", freut sich über den Stern, mit dem er zum siebten Mal ausgezeichnet wurde: "Das ist keine Selbstverständlichkeit für uns, wir legen uns jedes Jahr dafür ins Zeug." Das Hotel wird derzeit umgebaut, auch das "Le Gourmet" erhielt ein Facelifting, und nach Beendigung der Arbeiten sollen die Gäste auch wieder im Freien sitzen können. Sauers Menüs auf Basis der französischen Küche – aber sehr entschlackt – halten ihre Qualität. Genau wie Robert Rädel fühlt er sich von den Inhabern des Restaurants und seinem Team ungewöhnlich gut unterstützt.