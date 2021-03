Heidelberg. (RNZ) Am neu ausgebauten Knoten Speyerer Straße / Carl-Friedrich-Gauß-Ring (ehemals Mörgelgewann), der den Heidelberg Innovation Park (HIP) und die Großsporthalle an das Straßennetz anbinden, muss nachgebessert werden. Von Mittwoch, 31. März, bis Montag, 12. April, finden dort erneut Bauarbeiten statt. Wie die Stadt mitteilte, muss die Asphaltdeckschicht erneuert werden. Grund dafür ist ein Materialfehler. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, hat die Stadt für die Umsetzung die Osterferien gewählt.

Der Materialfehler wurde bei einer Prüfung festgestellt, als die neue Deckschicht begann, sich vom Untergrund abzulösen. Schuld daran sind nicht-sichtbare Bestandteile im Asphalt, die zu viel Regenwasser aufnehmen und den Belag deshalb zum Aufplatzen bringen. Bei den Bauarbeiten war der Materialfehler nicht feststellbar. Zusätzliche Kosten entstehen der Stadt durch die Arbeiten nicht.

Während der zweiwöchigen Bauzeit steht in der Speyerer Straße in beiden Richtungen nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Ein- und Ausfahrt in den Carl-Friedrich-Gauß-Ring ist nicht möglich. Der Verkehr kann über die Kreuzung am Baumschulenweg ein- und ausfahren. Eine Befahrung des Mörgelgewanns in Ost-West-Richtung wird in nächster Zeit dauerhaft unterbunden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Fußgängerquerung ist gesperrt, aber man kann die Speyerer Straße am Baumschulenweg passieren.