Heidelberg-Wieblingen. (pop) Wenn man mit der Wieblingerin Ilse Erbe darüber spricht, weshalb sie nun von der Stadt mit der Bürgerplakette ausgezeichnet wurde, dann muss man zwangsläufig tief in die Geschichte des Fastnachtsvereins Heidelberger Carneval-Club Blau-Weiß (HCC) eintauchen.

In diesem Verein, so die Begründung für die Vergabe der Bürgerplakette, engagiere sie sich seit 1977. Zwar sei sie auch im Vorstand aktiv gewesen. Doch "ihr Steckenpferd war stets die Tanzjugend, die mit ihrer Hilfe zahlreiche sportliche Erfolge errungen hat". Bis heute sei sie in der Tanzsportabteilung aktiv und kümmere sich um alle Anliegen. Zudem bringe sich Ilse Erbe über die Vereinsgrenzen hinaus ein, etwa beim Lebendigen Neckar oder bei Stadtteilfesten. Deshalb stehen auf der Geehrtenliste hinter ihrem Namen auch gleich zwei Stadtteile: Wieblingen und Kirchheim. In der Tat war der HCC in Vor-Corona-Zeiten stets mit einem großen Stand auf der Kirchheimer Kerwe präsent.

Dass sie für ihr Engagement nun die Bürgerplakette in Empfang nehmen durfte, nimmt sie zum Anlass für ein Dankeschön: "Ich habe mich wirklich riesig gefreut, das ist etwas Außergewöhnliches und eine große Ehre für mich!" Zugleich möchte sie aber auch festhalten, dass die ihr verliehene Bürgerplakette ebenso eine Anerkennung für alle Ehrenamtlichen sei, die sich in der Heidelberger Fastnacht engagieren.

Zur Fastnacht stieß Ilse Erbe, die am 28. August 1947 in Bad Rappenau zur Welt kam, durch einen puren Zufall: Im Haus ihrer Schwiegermutter in Wieblingen, dem eigentlichen Heimatstadtteil ihrer Familie, wohnte eine junge Frau, die 1977 eine HCC-Tanzgarde ins Leben rief. Diese fragte Ilse Erbe, ob denn nicht ihre beiden Töchter Gabi und Sabine in dieser Garde mitmachen wollen. Beide wollten, woraufhin deren Mutter im HCC-Damenelferrat aktiv wurde. Danach arbeitete sie bei HCC-Veranstaltungen in der Küche, sorgte für schöne Dekorationen, brachte sich im Damenballett und im Vergnügungsausschuss ein, betreute und trainierte die Minigarde, nähte Showtanzkostüme und fungierte im Vorstand als Schriftführerin und Schatzmeisterin.

Für die gelernte Chemielaborantin war dies alles eine Selbstverständlichkeit. Und das ist bis heute so. Denn Ilse Erbe geht weiterhin vor HCC-Veranstaltungen auf Einkaufstour beim Bäcker, Metzger und im Großhandel. Und irgendwie hat man es dabei immer mit einer Familienangelegenheit zu tun. "Wir sind alle Karnevalisten." Tochter Gabi engagiert sich als Schriftführerin im HCC-Vorstand. Und deren Tochter Julia wiederum – eines von vier Enkelkindern – wurde bei der Aktion "Jugend in die Bütt" zur Deutschen Meisterin gekrönt.