Einkaufen, arbeiten, wohnen: All das soll auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück am Neckar künftig möglich sein. Geplant ist ein Bau, der sich nahtlos in den SRH-Campus einfügen soll: eine Mischung aus Sockel und Hochpunkt. Visualisierung: Schoofs Immobilien Frankfurt

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ein neues Handels- und Bürohaus mit Wohnungen für Studierende soll in der Mannheimer Straße 45-47 in Wieblingen entstehen. Das Gebäude wird das Entrée des neuen Campus der SRH-Hochschule bilden, der bis 2038 fertiggestellt sein soll. In einer Infoveranstaltung stellte der Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien Frankfurt die Pläne nun der Öffentlichkeit vor.

Das Gebäude markiere, von der Innenstadt kommend, den baulichen Auftakt für das neue SRH-Gelände, erklärte Architekt Markus Rathke. Der Masterplan für den Campus sieht hybride Gebäude mit einem flacheren Sockel und einem Hochpunkt vor. Der Bau in der Mannheimer Straße 45-47 ist offiziell zwar nicht Teil des Campus, soll aber eine vergleichbare Höhe haben wie die SRH-Hochbauten und sich auch von der Gebäudestruktur nahtlos einfügen.

Geplant ist ein Bau, der sich ebenfalls in einen Sockel und einen Hochpunkt aufteilt. Der Sockel soll vier Geschosse umfassen. Im Erdgeschoss ist ein Lebensmittelvollsortimenter geplant, kombiniert mit einem Café. Darüber, im ersten bis dritten Stockwerk, sind Büroflächen vorgesehen. Das Dach des Sockelgebäudes soll begrünt werden und Platz zum Entspannen, Sport machen und für den Anbau von Obst und Gemüse bieten.

Den Plänen zufolge schließt sich oberhalb des Supermarktes in südöstlicher Richtung ein Wohnbereich an den Sockel an. Auf zwölf Etagen entstehen hierin 190 möblierte Wohnungen für rund 200 Studierende: Mini-Apartments von 20 Quadratmetern Größe und Wohngemeinschaften von bis zu 60 Quadratmetern. Auf dem Dach des Wohnbereichs soll eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden.

Unter der Erde ist eine Tiefgarage geplant, vor dem Gebäude ein Platz mit Bäumen, Wasserspiel und E-Bike-Lademöglichkeiten. Der Radweg soll auf die Neckarseite gelegt und ausgebaut werden. Die Mannheimer Straße wird wohl um eine Fahrspur verbreitert werden, in der Nähe des Gebäudes könnten zwei neue Linksabbiegespuren entstehen.

Im April soll der Gemeinderat über den Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens abstimmen. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan soll 2023 erfolgen. 2024 könnte laut Projektleiter Sven Schemann (Schoofs Immobilien) mit dem Bau begonnen werden.