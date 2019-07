Oldtimer-Garage in Wieblingen: Diskussion im Bauausschuss

Eigentlich war es vonseiten der Stadtverwaltung gar nicht vorgesehen, dass der Bezirksbeirat Wieblingen über diese Vorlage berät: den Bau einer großen Garage für Oldtimer im Bereich In der Gabel 7-9. Doch im letzten Bau- und Umweltausschuss bestanden darauf die Grünen. "Es gibt keinen Zeitdruck für diese Maßnahme", meinte Grünen-Stadtrat Frank Wetzel. Von daher sei es folgerichtig, in die Entscheidung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch die Meinung der Bezirksbeiräte mit einzubeziehen.

Anders sah das die CDU. Für Stadtrat Alexander Föhr handelte es sich bei dem Vorgehen der Grünen um "reine Schikane". "Da ist jemand, der viel Geld hat und etwas bauen möchte und das passt irgendwie nicht in Ihr Weltbild", meinte er in Richtung Stadtrat Wetzel. Der zu bebauende Bereich grenze nicht einmal an Wohngebiete, die Bebauung dort sei unsensibel und irrelevant, so Föhr.

Und auch Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck machte Druck. "Der Vorhabenträger hat zum Ausdruck gebracht, dass die Zeit durchaus drängt." Dieses Thema beschäftige die Verwaltung bereits sehr lange, weil es offenbar Probleme mit der Bebauungsplanänderung gegeben habe - "das hat schon viel Zeit gekostet", so Odszuck. Deshalb bat er die Stadträte, doch nicht noch einmal eine Extra-Runde im Gremienlauf zu drehen.

Doch der Großteil der Räte schloss sich den Grünen - wenigstens inhaltlich - an. So meinte Monika Meißner (SPD): "Für mich ist es unverständlich, weshalb das nicht bis September warten kann." Und auch Arnulf Weiler-Lorentz meinte: "Formal ist es richtig, dass zuerst der Bezirksbeirat berät." Frank Wetzel reagierte auf die Kritik von Alexander Föhr: "Was Herr Föhr als ,Schikane‘ bezeichnet, ist für uns Wertschätzung des Bezirksbeirates", meinte er.

Dennoch fanden die Stadträte noch einen Kompromiss: Ohne Beschluss verwiesen sie das Thema in den Bezirksbeirat Wieblingen - so ist gewährleistet, dass die Verwaltungsvorlage nun nicht noch einmal nach der Sommerpause vom Bau- und Umweltausschuss beraten werden muss. Vielmehr entscheidet nun der neue Gemeinderat schon in der kommenden Woche, am Dienstag, 23. Juli, ob die Oldtimer-Tiefgarage jetzt gebaut werden darf. Die Bezirksbeiräte sahen jedenfalls offensichtlich deutlich weniger Diskussionsbedarf als die Stadträte. (ani)

