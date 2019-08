Heidelberg. (pol/mare) Diese Diebe wollten offenbar eine nächtliche Spritztour machen. Und "Spritz" im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die Langfinger stahlen Mittwochnacht eine Schlauchboot in Wieblingen und trugen es zum Neckar, wie die Polizei mitteilt.

Zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmorgen waren die Täter am Werk. Sie entwendeten aus dem Carport eines Reihenhauses in der Richard-Kuhn-Straße ein grünes Festbodenschlauchboot mit dem Kennzeichen HD-A 799.

Da entlang des Fußweges zwischen der Richard-Kuhn-Straße und Ludwig-Guttmann-Straße mehrere Zubehörteile gefunden wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten das Boot an das naheliegende Neckarufer getragen haben. Der Wert des Bootes beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zum Verbleib des Bootes gehen an die Polizei unter Telefon 06221/830740.