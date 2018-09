Heidelberg. (pri/pol/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß kam es in der Einmündung des Grenzhöfer Wegs in die Umgehungsstraße Wieblingen am Mittwochmorgen. Nach ersten Informationen war der 60 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit gegen 6.25 Uhr von Edingen auf dem Weg nach Wieblingen. Als der Ford nach links in den Grenzhöfer Weg abbog, übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Audi A4, weshalb beide Fahrzeuge frontal zusammenprallten.

Bei dem Unfall wurden die 42-jährige Audi-Fahrerin und der Ford-Transit-Fahrer leicht verletzt. Eine Ärztin, die hinter dem Ford Transit gefahren war, leistete nach Angaben des Unfallverursachers vor Ort Erste Hilfe. Die Audi-Fahrerin kam mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, konnte dieses aber bereits am Mittwochvormittag wieder verlassen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von 8000 Euro. Die Wieblinger Umgehungsstraße war im Einmündungsbereich voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Update: 12 Uhr