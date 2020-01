Das alte Einfamilienhaus in der Neckarhelle 150 – zwischen Russenstein und Stift Neuburg – soll abgerissen werden. An seiner Stelle sind zwei Gebäude mit je fünf Wohnungen und Tiefgarage geplant. Foto: Alex

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Was ist wichtiger: Mehr Wohnungen auf einem Grundstück oder mehr gewachsene Landschaft? In der Neckarhelle zwischen Russenstein und Stift Neuburg stehen die Meinungen diametral gegenüber: Kalkmann Wohnwerte, Bauträger aus Heidelberg, will anstelle des alten Einfamilienhauses Nummer 150 zwei Gebäude mit je fünf Wohnungen und Tiefgarage errichten – im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet "Bergstraße-Mitte". Das Bauamt der Stadt hat den Bauantrag des Investors im Dezember 2019 bewilligt.

Einige Nachbarn ärgern sich über die "Zubetonierung eines Landschaftsschutzgebietes", wie sie es nennen. Ein Bauprojekt habe sich in Art und Größe gemäß Paragraf 34 des Bundesbaugesetzes in die vorhandene Bebauung einzufügen und erst recht in einem Landschaftsschutzgebiet den natürlichen Gegebenheiten anzupassen. Ihr Widerspruch gegen die ihrer Meinung nach zu intensive Bebauung wurde von der Stadt im November 2019 zurückgewiesen – obwohl sich deren ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte Sigrid Ruder wie auch das Umweltamt gegen die Pläne gewandt hatten.

Ruder hatte schon die Bauvoranfrage im Oktober 2017 abgelehnt. "Die Natur ist kein Museum", sagte die Diplom-Biologin aus Leimen nun auf RNZ-Anfrage, "aber das war mir zu viel. Es geht um die Landschaft und den parkähnlichen Charakter des Gebiets."

Bedenken hatte im Juli 2018 auch das städtische Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie geäußert. Vor eine Genehmigung stellte es damals Auflagen wie etwa, dass für die 13 zu fällenden Bäume wieder 13 Bäume gepflanzt werden müssten, und vier Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter in möglichst großem Abstand zum Baufeld anzubringen seien. Aber eigentlich, so heißt es noch 2019, vertrete man nach wie vor die Rechtsauffassung, "dass das Bauvorhaben in seiner Größe und Eingriffsintensität nicht mit den Schutzzwecken der Landschaftsschutzgebietsverordnung vereinbar" sei. Gegenüber der Bauvoranfrage hatte sich die Kubatur der Gebäude da allerdings schon vermindert, auf ein Untergeschoss, das Wohnungen vergrößern sollte, war verzichtet, Tiefgarage und Auffahrt waren nach vorne zum Neckar hin verlegt worden.

Nach RNZ-Informationen hatte eine Bürgermeisterrunde aus Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Jürgen Odszuck und Wolfgang Erichson die Planung am 2. Juli 2018 als genehmigungsfähig angesehen und die Untere Naturschutzbehörde, also das Umweltamt, angewiesen, "eine positive Stellungnahme mit Auflagen" abzugeben. Die landschaftsschutzrechtliche Erlaubnis kam dann schließlich am 30. Oktober 2019.

"Uns geht es nicht darum, dass nichts gebaut werden soll", sagt Nachbar Joachim Schulz aus dem Pirschweg. Zwei Zweifamilienhäuser hätte er durchaus akzeptabel gefunden auf dem 2300 Quadratmeter großen Grundstück. So aber fürchtet er den Präzedenzfall für künftige Bauplanungen. Was allen negativ vor Augen steht, ist der Neubau im Pirschweg 1, der 2015 von der Stadt genehmigt wurde und bei dem kaum Grünfläche übrig blieb. "Völlig überdimensioniert", finden die Nachbarn. Und das, so fürchten sie nun, könnte als Vergleichsmaßstab genommen werden für alles, was künftig genehmigungsfähig sei.

Diesen Bau im Pirschweg 1, sagt selbst Investor Henning Kalkmann, hätte seine eigene Firma niemals so errichtet: "Das ist mir zu viel." Bei seinen Planungen in der Neckarhelle würden die Gebäude – und damit die Versiegelung des Bodens – ohne die Tiefgarage und die Zufahrten auch nur 21 Prozent des Grundstücks ausmachen: "Das ist das entscheidende Bild, um die Bebauung zu bewerten." Bei den einsprechenden Nachbarn sei die Grundflächenzahl auf den 821 Quadratmeter großen Grundstücken im Pirschweg sogar etwas höher.

Dass der Baumbestand auf dem Grundstück in der Neckarhelle zum Großteil fallen muss, ist allen Beteiligten klar. Fichten und Walnussbäume etwa werden laut Projektleiter Andreas Damm als Totholz an der Grundstücksgrenze aufgestapelt, um Kleinstlebewesen einen Lebensraum zu bieten. Die gefällten Bäume (Kalkmann: "Alte Apfelbäume, die nicht mehr tragen und wertlos sind.") werden an anderen Stellen des Grundstücks wieder ersetzt durch Walnuss, Säuleneiche, Vogelkirsche, verschiedene Apfelsorten und eine Pflaume – Bäume, die acht bis zwölf Jahre alt und damit schon einigermaßen groß sind, wie Henning Kalkmann betont.

Jetzt ist wohl Eile geboten. Das Regierungspräsidium Karlsruhe soll ein weiteres aktuelles Artenschutzgutachten bei der Stadt angefordert haben. Und Fällungen sind nur noch bis Ende Februar erlaubt, denn anschließend beginnt die Vegetationszeit. Mitte des Jahres, so sagt der Projektleiter von Kalkmann Wohnwerte, soll der Bau beginnen.

Die Sprecherin der Stadt erklärte auf RNZ-Anfrage in schönstem Amtsdeutsch, dass sich das Grundstück "innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Bereiches befinde, der aufgrund der Erschließung für den Naturgenuss keine nennenswerte Rolle" spiele. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und des Schutzgegenstandes der Landschaftsschutzgebiete-Verordnung sei daher nicht zu konstatieren.