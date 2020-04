Erinnerungen: Anfang Juni vergangenen Jahres nutzten viele Schwimmbadgänger die Schönwetterperiode aus (links). Wann das Thermalbad in diesem Jahr seine Pforten öffnen darf, steht unterdessen noch völlig in den Sternen. Die Türen sind jedenfalls noch verbarrikadiert (rechts). Fotos: Philipp Rothe/Friederike Hentschel

Von Anica Edinger

Heidelberg. Vielschwimmer mussten zum Ende des letzten Jahres schwer schlucken: Die Stadtwerke Heidelberg Bäder verkündeten eine saftige Preiserhöhung. Vor allem aber schafften sie die Jahres- und Saisonkarten ab und ersetzten sie mit Mehrfachkarten, die eben jene Vielschwimmer im Vergleich zu Jahreskarten deutlich mehr als das Doppelte kosten werden.

Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Die Vorstände der Interessengemeinschaft (IG) Thermalbad sendeten einen Brief an die Stadtwerke sowie die Fraktionen im Gemeinderat. Die deutliche Botschaft: "Bitte folgen Sie nicht dem Trend der Abschaffung von Saison- und Jahreskarten, sondern schaffen Sie ein Angebot für Heidelberger Bürger*innen mit geringem Einkommen, um diesen weiterhin einen täglichen Badbesuch zur Gesundheitsvorsorge zu ermöglichen."

Thermalbad bleibt erstmal zu Endlich wieder schwimmen, im 26 Grad warmen Wasser, bei herrlichem Sonnenschein: Am Ostersonntag wäre es eigentlich soweit gewesen. Dann hätte das Thermalbad in der Vangerowstraße in Bergheim seine Tore geöffnet – wie immer als erstes Freibad in Heidelberg und der ganzen Region. Doch dann kam das Coronavirus – und legte das öffentliche Leben lahm. Auf RNZ-Anfrage heißt es von den Stadtwerken als Betreiber der Heidelberger Bäder: "Wann das Thermalbad eröffnen kann, richtet sich nach den Regularien, die vonseiten der Politik während der Covid-19-Pandemie getroffen werden. Bisher ist hierzu noch keine Aussage bekannt." Und dennoch hofft man bei den Stadtwerken, dieses Jahr noch öffnen zu können. Hinter verschlossenen Türen laufen die Vorbereitungen: Wartungsarbeiten werden durchgeführt, die Plattenwege gesäubert, die Becken gereinigt, neues Wasser eingelassen. Beheizt wird das Wasser aber erst, wenn der Eröffnungstermin steht. Die gute Nachricht: Fünf Tage Vorlauf reichen, um das Wasser auf die für das Thermalbad bekannte, konstante Temperatur von 26 Grad zu bringen. (ani)

Ute Hirscher, die gemeinsam mit ihrem Mann Karlheinz Hügel im Vorstand der IG Thermalbad ist, erklärt: "Für viele ältere Personen ist das Bad auch ein sozialer Treffpunkt." Und überhaupt: "Tägliches schwimmen gehen darf für Menschen mit geringem Einkommen nicht 1000 Euro im Jahr kosten." Die Rechnung: Wer während der sechsmonatigen Thermalbadsaison täglich schwimmen will, zahlt jetzt 540 Euro. Dazu kommen noch einmal zwei 100er-Karten für alle anderen Bäder, für noch einmal insgesamt 500 Euro. Zuvor kostete das ganze Jahr Schwimmen mit der Jahreskarte 280 Euro.

Grünen-Stadtrat Felix Grädler hat sich des Problems schon im Februar angenommen und in seiner Funktion als Aufsichtsrat der Stadtwerke auch einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben. Er sagt: "Die wesentliche Verteuerung bei den Dauerbadegästen war nicht in unserem Interesse und die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass dies auch bei den Dauernutzern zu Verdruss führt." Vonseiten der Stadtwerke erklärt eine Pressesprecherin auf RNZ-Anfrage: "Für Gäste mit Heidelberg-Pass beziehungsweise Heidelberg-Pass Plus gelten die Ermäßigtenpreise zusätzlich zu den Einzeleintritten nun auch für die bereits rabattierten Zehner-, 50er- und 100er-Eintrittskarten." Dies sei eine Verbesserung im Vergleich zur Regelung vor der Preiserhöhung – denn da habe es für diese Nutzergruppe nur Rabatte auf den Einzeleintritt gegeben und überhaupt nicht fürs Thermalbad.

Wer gleichzeitig "von starken gesundheitlichen Einschränkungen definiert über eine Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung ab 80 Prozent betroffen ist, erhält gegen Vorlage seines Behindertenausweises bei der Badverwaltung 50 Prozent Ermäßigung auf die bereits rabattierten 100er-Mehrfachkarten", heißt es weiter. Eine 100er-Karte können diese Gäste demnach für 112,50 Euro für die Hallenbäder und das Tiergartenbad sowie für 150 Euro für das Thermalbad bekommen. So könne man den Betroffenen bestmöglich entgegenkommen. Denn, so viel steht wohl fest: "Jahres- und Saisonkarten werden nicht wieder eingeführt", heißt es.

Für Grünen-Stadtrat Grädler ist das nicht genug: "Die Ermäßigungen für Bürger mit Schwerbehindertenausweis sollen auf den Grad der Behinderung von 50 erweitert werden." Die Linken im Gemeinderat wollten unterdessen von Anfang an überhaupt keine Preiserhöhung: "Die Preisstruktur ist bereits recht hoch. Eine weitere Erhöhung widerspräche dem Grundgedanken sozialer Teilhabe", hieß es bei der Beschlussfassung im Dezember in einem entsprechenden Antrag. Und Hirscher und Hügel finden: "Für Personen, die keine Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent und ein Einkommen knapp oberhalb der Grenze haben, für die der Heidelberg-Pass ausgestellt wird, können die Kosten für tägliches Schwimmen im Bereich eines Nettomonatseinkommens liegen." Und das "ist unserer Meinung nach nicht sozial vertretbar".