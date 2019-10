Von Werner Popanda

Heidelberg. Was sich die meisten Kirchheimer schon lange dachten, dürfte bald wahr werden: Die einstige US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV), die auf Kirchheimer Gemarkung liegt, soll ein eigener Stadtteil werden. Das bestätigte die Stadtverwaltung in der ersten Sitzung des neuformierten Kirchheimer Bezirksbeirates.

Der Sitzungsvorlage war zu entnehmen, dass "entsprechend der Vorgaben des Deutschen Städtetages die Grenzen der kleinräumigen Gliederung einer Stadt anhand historischer und räumlicher Gegebenheiten festgelegt werden" sollten. Eine Ausweisung von PHV als eigener Stadtteil sei also geboten, weshalb der Gemeinderat "in Vorlagen bereits die Entwicklung von PHV als eigenständigen Stadtteil vorgesehen" hat. So wie in jener Beschlussvorlage, der der Gemeinderat am 14. Dezember 2017 einstimmig zugestimmt hat und in der von einem "neuen urbanen Heidelberger Stadtteil" gesprochen wurde.

Im Mai 2017 - sieben Monate zuvor - hatte der Kirchheimer Stadtteilverein bei seinem Forum "Das alles ist Kirchheim" den Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck zu Gast. Was Jörn Fuchs als Vorsitzender des Stadtteilvereins nutzte, Odszuck wissen zu lassen, dass die Wahrnehmung Kirchheims in der Kernstadt offenbar nicht so sei, wie sie sein sollte. So bezweifelten etwa manche Kirchheimer, dass der Stadtverwaltung bewusst ist, was alles auf Kirchheimer Gemarkung liegt. Neben dem PHV, nämlich etwa die Aussiedlerhöfe Kurpfalzhof und Neurott jenseits der A5, ein großer Teil des US-Airfields südlich des Pfaffengrundes, die Siedlung Höllenstein jenseits der Bahnlinie sowie die Patton Barracks entlang des Kirchheimer Weges.

Ganze 1534 Hektar war Kirchheim groß, als es 1920 eingemeindet wurde. Doch ein Teil davon wird wohl bald abgetrennt. Wie viel? Das war eine der Fragen, die in der Bezirksbeiratssitzung gestellt wurden. Wird PHV ein solitärer Stadtteil ohne eigenes Umland? Oder soll er auch anderes Kirchheimer Terrain zugeschlagen bekommen, etwa jenes jenseits der A5? Womit der Kurpfalzhof und Neurott nicht mehr zu Kirchheim gehören würden.

Während den meisten Kirchheimern das Thema offenbar weniger wichtig ist, ärgerten sich die Bezirksbeiräte umso mehr. Grünen-Rat Fritz Engbarth-Schuff hätte es mehr als angebracht gefunden, wenn zu diesem Thema "jemand aus der Stadtspitze Rede und Antwort steht". Deshalb forderte er - und das Gremium folgte ihm einstimmig - mit einem Antrag nun deutlich mehr Informationen von der Verwaltung. Diese müsse unverzüglich aufzeigen, "welcher Zeitplan in dieser Sache existiert, welche Schritte sie gehen will, um welche Flächen es geht, ob auch der Kurpfalzhof und der Neurott betroffen sind und wie die Verkehrsanbindung des PHV gestaltet wird". Hierbei, so CDU-Rat Niklas Kretz, gehe es nicht darum, das "kleine gallische Dorf" zu spielen und sich aufzulehnen, sondern um die Einhaltung des "demokratischen Prozesses".