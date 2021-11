Von Lea Jaeger

Heidelberg. Patrick-Henry-Village (PHV) im Südwesten von Heidelberg ist eine Geisterstadt. In den nächsten Jahren sollen hier rund 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner einziehen, doch bisher ist die Siedlung größtenteils menschenleer und unbeleuchtet. Die alten US-Bauten wirken kalt und verlassen. Die Pflanzen wuchern schon über die Fußgängerwege, weil diese kaum genutzt werden.

Doch an einem Freitagabend im November brennt warmes Licht in den Hallen, die die US-Amerikaner zurückgelassen haben. Man hört von Weitem Autos, die reihenweise durch das große Metalltor fahren, über dem "Sport meets PHV" steht. In einer Sportstätte schlagen Volleyballer Bälle über das Netz, 50 Meter weiter tanzen und kämpfen Capoeirinhas.

Denn seit Ende August bringen verschiedene Heidelberger Sportvereine wieder etwas Leben ins PHV. Seitdem trainieren sie von Montag bis Freitag in den drei Hallen und sorgen ab nachmittags für Trubel auf dem Gelände. Die Nachfrage bei den Sportlern ist groß, seit Jahren klagen sie über zu wenig Hallen und Plätze in der Stadt.

Ralph Fülop, Geschäftsführer des Sportkreises Heidelberg, freut sich deshalb über die Nutzung der Hallen: "Ich bin positiv überrascht, wie unkompliziert die Kommunikation mit den Vereinen ist. Und die Hallenbelegung von 90 Prozent zeigt den hohen Bedarf an Trainingsmöglichkeiten."

Unter den ersten Nutzern in Heidelbergs künftigem Stadtteil ist auch der Capoeira Verein aus Rohrbach, der zweimal die Woche in den Hallen trainiert. Der Verein ist dankbar für die Möglichkeit: "Seit sich die Corona-Thematik wieder ein bisschen entspannt hat, haben wir einen Boom an neuen Mitgliedern erlebt. Deshalb ist es super, dass wir hier trainieren können und mehr Platz haben", erklärt Capoeira-Lehrerin Nicole Otto.

Am Freitagabend sind es zwölf Erwachsene, die zum Training kommen. Generell seien es in dieser Gruppe meist um die 20, berichtet Otto. Die Trainerin freut sich nicht nur über den neu gewonnenen Platz, sondern auch darüber, dass die Halle von 18 bis 22 Uhr genutzt werden könne. Dadurch und durch die Bühne eigne sie sich auch für Veranstaltungen.

Auf die Frage, wie die Trainierenden in das doch ziemlich außerhalb gelegene Areal kommen, antwortet Vereinsmitglied Benedikt Wey: "Mit dem Auto geht das problemlos. Es wurden auch schon Fahrgemeinschaften gebildet." Im Sommer seien viele mit dem Fahrrad gekommen, ergänzt die Trainerin. Sie geht davon aus, dass die Fahrradwege bald besser ausgebaut und befahrbar werden, sodass eine Anreise mit dem Rad noch einfacher werde. Bisher hätten sich jedoch keine Mitglieder über die Lage der Trainingsstätten beschwert.

Das Einzige, was gerade in der anstehenden Winterzeit schwierig werden könnte, sind die bislang fehlenden Heizungen. So ist es in den Hallen stets nur wenige Grad wärmer als draußen. Die Athleten trainieren in der kalten Jahreszeit deshalb mit Schuhen, obwohl Capoeira normalerweise barfuß praktiziert wird.

Auch Sanitäranlagen gibt es im Moment nicht im Gebäude. Deshalb stehen vor den Hallen übergangsweise Dixi-Toiletten. Ein großes Problem sei das für ihren Verein aber nicht, sagt Otto. Außerdem soll es bald gelöst werden, wie Ralph Fülop betont. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, um möglichst bald Wärme in die Hallen zu bringen und auch Duschen und Toiletten bereitzustellen.

In Zukunft kann sich der Leiter des Sportkreises eine Ausweitung der sportlichen Aktivitäten vor Ort vorstellen: "Toll fände ich, wenn hier noch ein Kraftraum hinkommt oder auch eine kleine Bar, an der sich Sportler nach dem Training treffen können." Auch für die Leute, die in den nächsten Jahren neu in den Stadtteil einziehen, sei es doch super, wenn hier mit der Zeit eine Art "Sport-Community" entstehe, durch die ein bisschen Leben in den bisher so geisterhaften Stadtteil komme.