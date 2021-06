Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Die eigene Persönlichkeit entwickeln, sich vernetzen und Erfahrungen teilen – das ist der Kern von "Queermentor". Pavlo Stroblja gründete im April das gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Damit sollen junge Menschen der LGBTIQ+ Community sowohl beruflich als auch privat unterstützt werden. Inzwischen gehören über 100 Mentoren aus Bereichen wie Wirtschaft, Kultur und Politik zum Team. Die Bezeichnung LGBTIQ+ kommt aus dem Englischen und steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und mehr. Mit "queer" werden die unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten zusammengefasst, die von der heterosexuell geprägten Norm abweichen.

"Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung leiden ‚queere‘ Menschen dreimal so oft an Depressionen und Burnout wie heterosexuelle", so Pavlo Stroblja, der auch ehemaliger Geschäftsführer von Pro Heidelberg ist. Er hat in Heidelberg Jura studiert und war hier lange in der Kulturszene tätig. Der Job führte ihn nach München, wo er im Luxus-Management gearbeitet hat. Als er eine Fortbildung zum Coach machte, merkte er, dass Menschen aus der LGBTIQ+ Community im Privaten wie im Beruf oft mit Herausforderungen kämpfen, die sich ähneln.

"Es baut enormen Druck auf, sich verstellen zu müssen und nicht zur eigenen Identität stehen zu können", sagt Stroblja. Das gab den Anstoß, das Programm ins Leben zu rufen, das jungen Menschen starke Vorbilder vermittelt und unterschiedliche Generationen in Dialog treten lässt.

Das Konzept: Anhand von Persönlichkeit und Zielen wird jedem Mentee ein passender Mentor zugeordnet. Dieser steht dem Mentee mit Erfahrungen aus dem eigenen Lebensweg zur Seite. Außerdem bietet das Programm regelmäßige "Trainings", in denen Fähigkeiten für das Berufsleben vermittelt werden. Dazu zählen etwa Bewerbungstraining, gewaltfreie Kommunikation, wie man richtig Feedback gibt und ein "Teamplayer" wird. "Das Programm richtet sich nicht nur an Akademiker", sagt Stroblja. Durch den digitalen Aufbau sollen sich Menschen der LGBTIQ+ Community möglichst weit vernetzen. Sowohl Menschen in urbanen Zentren als auch auf dem Land könnten so erreicht werden. Und auch die ersten internationalen Mentoren aus Österreich sind schon mit an Bord.

"Man kann nie früh genug mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Und oft braucht es nur einen Perspektivwechsel, um aus einer vermeintlichen Schwäche eine Superkraft zu machen", so Stroblja. Auch er hat aufgrund seiner Sexualität als junger Mensch Mobbing erlebt und erst viel später reflektieren können, welche Auswirkungen das hatte. Solche Erfahrungen zu verarbeiten sei jedoch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbewusstsein, sagt er.

Die Heidelbergerin Marta Sobczyk ist Mentorin bei "Queermentor". Als Unternehmerin kann sie auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und auch persönlich weiß sie mit schwierigen Situationen umzugehen."Als ich mich mit 13 Jahren geoutet habe, wollten meine Eltern mich zum Psychologen schicken", sagt die Geschäftsführerin der I-AM Designmanufraktur in der Hauptstraße. Im Jahr 2002 kam sie fürs Studium von Polen nach Heidelberg. Auch weil Deutschland im Vergleich viel weltoffener gewesen sei. "Ich habe meinen Eltern gesagt, entweder ihr akzeptiert mich so oder wir hören nie wieder voneinander", sagt Sobczyk. Inzwischen setzten sich ihre Eltern für die Rechte von Homosexuellen in Polen ein.

"Du kannst Dich zu deiner sexuellen Orientierung bekennen und trotzdem Bürgermeister einer Stadt oder Manager eines Unternehmens sein", sagt Wolfgang Erichson. Er ist "Queermentor" geworden, um die Botschaft zu vermitteln: "Du brauchst Dich nicht zu verstecken." Erichson beobachte eine Rückwärtsentwicklung in manchen Kreisen. Gerade im Hinblick auf Diskussionen über die Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder ob man schwule Paare segnen könne. Umso wichtiger sei es, dem etwas entgegenzustellen."Queermentor" soll sich überwiegend über Stipendien finanzieren. Das erste Stipendium spendete Bürgermeister Wolfgang Erichson. Ein Büro als Anlaufstelle soll noch in diesem Jahr entstehen.

Info: Mehr Informationen unter https://queermentor.org