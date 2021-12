So könnte das geplante Kopernikusquartier in der Bahnstadt aussehen. Auch für dieses Projekt greift das städtische Baulandmanagent, das jetzt verschärft wurde: Mehr Wohnraum muss günstig angeboten werden – und für längere Zeiträume. Visualisierung: PR

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Mehr bezahlbare Wohnungen in Heidelberg: Das ist das Ziel mehrerer Änderungen am Baulandmanagement, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was ist das Baulandmanagement? Das Baulandmanagement der Stadt Heidelberg verpflichtet Bauherren dazu, in neu errichten Wohngebäuden eine bestimmte Anzahl an preisgünstigen Wohnungen zu schaffen. Diese sogenannte Objektförderung ist ein gängiges wohnungspolitisches Instrument. Es soll für sozial durchmischte Quartiere sorgen.

Was hat der Gemeinderat nun am Baulandmanagement geändert? Zum einen wurde die Quote verdoppelt: Von nun an müssen bei neuen Wohnprojekten nicht mehr nur wie bisher 20, sondern 40 Prozent der neu geschaffenen Wohnflächen günstig sein. Diese Quote von 40 Prozent teilt sich auf in 30 Prozent öffentlich geförderte Mietwohnungen und zehn Prozent bezahlbare Eigentumswohnungen für Schwellenhaushalte. Bei den Mietwohnungen ist zudem neu: Die vergünstigte Miete muss nun nicht mehr nur wie bisher zehn Jahre lang gelten, sondern ganze 30 Jahre.

Was bedeutet "vergünstigte Miete" genau? Die Miete muss mindestens 33 Prozent günstiger sein als die ortsübliche Vergleichsmiete – und das für drei Jahrzehnte nach dem Erstbezug. Damit werden die Vorgaben des Landes für öffentlich geförderten Wohnraum erfüllt. In diese Wohnungen einziehen dürfen Haushalte, die einen Wohnberechtigungsschein des Landes haben.

Und was hat es mit den bezahlbaren Eigentumswohnungen für Schwellenhaushalte auf sich? Schwellenhaushalte sind Haushalte, die unter bestimmten Einkommensgrenzen liegen. Diese Grenzen sind im Wohnraumförderprogramm des Landes festgelegt. Auf zehn Prozent der geschaffenen Wohnfläche bei Neubauprojekten sollen nun Wohnungen für solche Haushalte entstehen. Dazu muss der Bauherr jeweils einen bestimmten Betrag – aktuell sind das 400 Euro pro Quadratmeter geschaffener Wohnfläche – in einen Fördertopf einzahlen, den die Stadt verwaltet. Diese Gelder nutzt die Stadt dann vorrangig dazu, Schwellenhaushalte beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen. Dazu sind Eigenkapitalzuschüsse von aktuell bis zu 400 Euro pro Quadratmeter möglich – für eine 100-Quadratmeter-Wohnung wären das also 40.000 Euro.

Gibt es Ausnahmen von diesen Verpflichtungen für Bauherren? Ja. Wenn das Neubauprojekt eine Größe von über 8000 Quadratmeter Fläche hat und der Bauherr mindestens zehn Prozent davon an Bau- und Wohngruppen überträgt, muss er nicht in den Fördertopf für Schwellenhaushalte einzahlen. Die Idee hinter dieser Regelung ist, dass Bau- und Wohngruppen in aller Regel vergleichsweise günstigen Wohnraum in Miete und Eigentum schaffen.

Wo entsteht aktuell und in den nächsten Jahren Wohnraum nach den Vorgaben des Baulandmanagements? Nur eine geringe Rolle spielt das Instrument auf den Konversionsflächen Mark-Twain-Village und Campbell Barracks, da dort kaum private Bauherren zum Zuge gekommen sind. Doch in der Bahnstadt werden laut Stadt momentan 83 geförderte Wohnungen gebaut, unter anderem am neuen Europaplatz. Geförderter Wohnraum wird demnach auch bei künftigen Bauvorhaben in Heidelbergs jüngstem Stadtteil entstehen – etwa im Kopernikusquartier zwischen Czernyring und Grüner Meile sowie auf den Grundstücken zwischen Montpellier- und Czernybrücke.

Wer ist für die neuen Regeln im Baulandmanagement verantwortlich? Die Änderungen wurden über Jahre diskutiert – etwa beim Dialogforum Wohnen, in dem Gemeinderäte, Stadtverwaltung soziale Träger und Akteure der Wohnungswirtschaft regelmäßig zusammenkommen. Laut den Fraktionen von Grünen, SPD und Die Linke, die das neue Baulandmanagement politisch vorangetrieben haben, hatte auch der Einwohnerantrag Wohnen Einfluss – über 2000 Heidelberger hatten diesen unterzeichnet. "Das alte Baulandmanagement war ein zahnloser Tiger", sagt Grünen-Stadtrat Manuel Steinbrenner. "Die Verdopplung der Quote und die Verdreifachung der Bindungsdauer stellen eine Wende in der Wohnungspolitik dar."

Zugleich wenden die drei Parteien den Blick in die Zukunft. SPD-Rat Sören Michelsburg: "Dieser Beschluss ist ein wichtiger Baustein, aber die große Herausforderung wird Patrick-Henry-Village." Linken-Stadtrat Bernd Zieger sieht das genauso: "Die Planungen dort müssen ein Meilenstein werden, um bei der Wohnungsnot Druck aus dem Kessel zu nehmen." Die drei Fraktionen, die im Gemeinderat gemeinsam eine Mehrheit haben, haben angekündigt, in Sachen Wohnungspolitik weiter an einem Strang zu ziehen.

Info: Fragen zu gefördertem Wohnraum beantwortet die Wohnraumförderstelle im Baurechtsamt unter Telefon 06221 / 58-25720 und per E-Mail an: wohnbaufoerderung@heidelberg.de.