Heidelberg. (lez) "Es gibt nicht diesen einen Moment, in dem Du erkennst: Ich bin homosexuell." Marie ist 22 Jahre alt und lesbisch. Auf die Frage, seit wann sie das weiß, fällt es der Heidelbergerin schwer, eine konkrete Antwort zu geben. Sie überlegt. "Du weißt es eigentlich schon immer", meint sie dann, und rührt in ihrem Cappuccino.

Vielleicht kam im Schullandheim die Frage auf, auf welchen Jungen sie denn stehe, worauf es keine Antwort gab und sie schnell einen Namen aus dem Ärmel schüttelte. Vielleicht waren es auch erste Gefühle, die dann plötzlich für eine Frau aufkamen. Aber irgendwie war es ihr immer klar. "Für mich war eher entscheidend, wann ich bereit war, offen mit dieser Neigung umzugehen", erinnert sich Marie, die ihren vollen Namen nicht öffentlich machen möchte.

Schon zu Jugendzeiten, als Marie auf ein Heidelberger Gymnasium ging, war dieser Punkt erreicht: Es musste raus, sollte aber nicht als Geständnis daherkommen. "Deine sexuelle Ausrichtung, wen Du liebst, das ändert ja nichts an Deiner Person", sagt sie. "Aber irgendwie ist es gesellschaftlich noch nicht als normal angesehen, lesbisch zu sein." Sie wurde das Gefühl nicht los, sich vor ihrem Umfeld erklären zu müssen.

Marie überlegte, wer es erfahren sollte. Familie und Freunde, das stand schnell fest. "Etwas Respekt vor den Reaktionen hatte ich schon. Ich kenne die Personen, trotzdem weiß man nie, wie sie wirklich über ein solches Thema denken", so Marie. Dass ihre Angst vor einer bösen Überraschung nicht unbegründet war, zeigten bisherige Erfahrungen. Eine Mitschülerin, die sich in ihrem männlichen Körper unwohl fühlte, stieß nach einem Facebook-Beitrag über ihre Gefühlswelt in ihrer Stufe auf Ablehnung.

Marie ging es glücklicherweise nicht so. Alle reagierten, wie sie es sich gewünscht hatte: Nichts änderte sich an vorherigen Verhältnissen. Zwar zeigten sich ihre Eltern wohl überrascht, reagierten auf die Offenheit der Tochter aber schnell mit großem Respekt. Ein überaus befreiendes Ergebnis. "So ein Coming-out endet ja nicht immer im Drama", meint Marie lächelnd. Natürlich hätte es auch ganz anders kommen können.

In der Schule habe Marie sich nicht dazu verpflichtet gefühlt, es allen auf die Nase zu binden. "Ich zwänge niemandem auf, was für eine Sexualität ich habe. Ich verschweige es aber auch nicht, wenn es in Gesprächen Thema ist", erzählt sie. Dabei klingt sie selbstbewusst.

Marie ist stets um Solidarität mit jenen bemüht, die mit mehr Problemen zu kämpfen haben – so wie ihre Schulkameradin zum Beispiel, die sich im falschen Körper fühlte. Wenn Marie und ihre Freunde ausgingen, nahmen sie die Mitschülerin mit – und der Freundeskreis wuchs.