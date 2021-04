Ein Heidelberg-Pulli kleidet auch den ansonsten so schmucklosen Roboter „I-Dear“. Rechts daneben: Regisseur Jongseo Park. Mit seinem Team war er auch an Bord des Schiffes „Victoria“. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ein kleiner Rundgang in der Altstadt, eine Schifffahrt auf dem Neckar und ein Plausch mit echten Heidelbergern: Für Touristen aus Fernost wird dies auf unbestimmte Zeit nicht möglich sein. Umso glücklicher war Lisa Antonietta Gallo von "Heidelberg Marketing", dass sie und ihr Team nun die Möglichkeit hatten, ihre Stadt einem Millionenpublikum aus Südkorea zu präsentieren. Nicht nur live und in Farbe, sondern auch noch in 3D.

"I-Dear" heißt der Roboter der Firma Samsung, der in den vergangenen Tagen über die Pflastersteine in der Altstadt und die frisch geteerten Straßen in der Bahnstadt holperte. Mit seinem runden Kopf, in dem eine 360-Grad-Kamera versteckt ist, sieht er ein bisschen aus wie eine Figur aus einem Science-Fiction-Film. "Das Ganze wird von der koreanischen Regierung gesponsert", berichtet Gallo. Per Live-Streaming in Seoul oder über die eigene "Virtual Reality"-Brille zu Hause konnten die Zuschauer die Fahrt des Roboters in Echtzeit verfolgen und dabei auch noch Fragen stellen. "Leider war am Montag schlechtes Wetter und in der Stadt wenig los", berichtet Gallo. Und so durfte sie selbst einige Antworten geben. "Die Leute wollten zum Beispiel wissen, wie viel ein Bier in Deutschland kostet und was das Besondere an deutscher Schokolade ist." Bei diesem letzten Punkt, gibt Gallo zu, war sie selbst ein bisschen überfragt.

Heidelberg ist die erste Stadt, in der der Roboter zu Gast ist. Als weitere Stationen folgen zum Beispiel Florenz, Québec oder São Paulo. Weitere deutsche Städte liegen derzeit noch nicht auf der Route des koreanischen Filmteams. Aber es besuchte vor Kurzem ein Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Warum gerade Heidelberg? Das erklärte Regisseur Jongseo Park mit seiner Studienzeit in Stuttgart. Damals war er mindestens zehnmal in der Stadt und hat sie lieben gelernt. Außerdem sei Heidelberg in Südkorea bekannt.

Wie viele Zuschauer bei der Tour dabei waren, lässt sich noch nicht genau sagen. 42 Millionen hatten aber einen Zugang. Sie hatten also zumindest theoretisch die Möglichkeit, die Fahrt des "I-Dear" vom Universitätsplatz, an der Jesuitenkirche vorbei zum Markt- und Karlsplatz zu verfolgen. Dabei begegneten sie einer Flötistin, Gästeführern und Perkeo, und sie besuchten die Alte Aula der Universität. Am Dienstag ging es dann bei viel schönerem Wetter auf Schiffstour mit der "Victoria" von der Weißen Flotte, in die Bahnstadt sowie ins Deutsche Krebsforschungszentrum.

Die Aufnahmen werden später noch einmal zusammengeschnitten, sodass die koreanischen Zuschauer auch in Zukunft die Möglichkeit haben, das alte und das moderne Heidelberg kennenzulernen. Am Ende versprach Park: "Nach Corona kommen wir wieder."