Heidelberg. (dns) Bei der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist passiert, was in Deutschland vielen als unvorstellbar galt: Plötzlich war flächendeckend der Strom weg, was Notrufe und die Evakuierung der Menschen erschwerte. RNZ-Leserin Marliese Genthner fragte sich deshalb, was bei einem Stromausfall in modernen Wohnanlagen wie dem Höllenstein-Quartier der GGH geschieht. Schließlich werden die Türen dort komplett elektrisch bedient. Zudem leben dort in allen Stockwerken viele ältere oder gehbehinderte Menschen. "Gibt es einen Plan, wie man solche Gebäude evakuieren kann, wenn ein Großteil der Bewohner nicht oder nur mit Rollstuhl oder Rollator laufen kann?", fragt sie. "Das wäre auch bei einem Feuer wichtig."

Für die Wohnungsbaugesellschaft GGH sind solche Szenarien nicht neu. "Im Zuge des Bauantrages ist für den Höllenstein ein Rettungswegkonzept als Teil des Brandschutzkonzepts definiert und genehmigt worden", teilt eine Sprecherin der RNZ mit. Neben dem Treppenhaus als erstem Rettungsweg gebe es einen zweiten Rettungsweg: Dann rücke die Feuerwehr an und rette die Menschen mit Leitern von ihren Balkonen.

"Zum Konzept gehört außerdem, dass sich alle Türen auch ohne Strom öffnen lassen." Der Aufzug fahre im Brandfall ins Erdgeschoss, wo sich die Türen öffneten. In den Treppenhäusern gebe es aber "sichere Bereiche", wo Menschen mit Mobilitätseinschränkung auf das Eintreffen der Rettungskräfte warten könnten.