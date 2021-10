Auch die Plöck soll mit ihren zahlreichen Geschäften und Restaurants belebt werden. Mit drei Maßnahmen will die Stadt mehr Besucher in die Altstadtgassen locken. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Inhabergeführte Geschäfte in den Seitengassen der Altstadt haben häufig zu kämpfen: Die Besucherfrequenzen sind viel niedriger als in der Hauptstraße. Viele – insbesondere auswärtige – Passanten wissen überhaupt nicht, dass man auch abseits des großen Trubels der 1A-Lage shoppen und schlemmen kann. Das soll sich jetzt ändern.

Einstimmig stimmten die Stadträte im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft der Verwaltungsvorlage zur "Belebung der Seitengassen" zu. Das ausgewiesene Ziel: durch gezielte Maßnahmen die in den Seitengassen ansässigen Betriebe unterstützen, sodass auch sie von den hohen Frequenzen auf der Hauptstraße profitieren. Konkret sind zu diesem Zwecke drei Maßnahmen vorgesehen.

> Mehr Marketing, mehr Events: Im Rahmen des Projekts "Wirtschaftsoffensive – Zukunft Einkaufsinnenstadt" will die Verwaltung sich mit Marketingmaßnahmen zur Belebung der Seitengassen als eigenständiges Schwerpunktthema befassen. Bereits vor der Pandemie habe es dazu erste Abstimmungen mit dem Citymarketingverein "Pro Heidelberg" gegeben. Darauf wolle man nun, "sobald es aus Pandemiegründen wieder sinnvoll ist", aufbauen. Zudem sollen die Betriebe in den Seitengassen im Rahmen der Task-Force Innenstadt als Schwerpunktthema aufgegriffen werden.

> Bauliche Verschönerungen: Die Einmündungsbereiche wichtiger Seitenstraßen zur Hauptstraße sollen baulich aufgewertet werden. Als bereits realisiertes Beispiel nennt die Stadt in der Verwaltungsvorlage die Neugestaltung des Eingangs zur St.-Anna-Gasse, wo der Bodenbelag erneuert wurde und der bekannte "Zeitungsleser" eine geschwungene Bank bekam. An dieser Maßnahme sehe man gut, "wie durch bauliche Maßnahmen einladende Eingangssituationen geschaffen und Aufenthaltsqualitäten erhöht werden können, die gleichzeitig zur Verbesserung der Wahrnehmung der Seitengasse dienen", heißt es in der Vorlage. Die Stadtverwaltung will nun weitere Möglichkeiten baulicher Maßnahmen prüfen und ebenfalls zum Thema der Task-Force Innenstadt machen.

> Liberalisierung und Ermöglichung: Die Verwaltung möchte liberaler mit Anträgen für Sondernutzungen in den Seitengassen umgehen. Zudem wurden in der neu gefassten Werbeanlagensatzung einige Erleichterungen für Seitengassen bereits beschlossen. So sind beispielsweise Ausleger bis zu einer Größe von 100 Zentimeter Länge und 70 Zentimeter Höhe zulässig, "wenn die Werbung (inklusive Markisen und Schaufensterbeklebung) insgesamt stadtbildverträglich wirkt und das Fassadenbild nicht dominiert", heißt es in der Novellierung der Satzung. In der Hauptstraße müssen die Ausleger kleiner sein.

Zugunsten dieser Maßnahmen will die Stadt dagegen Abstand von einer weiteren nehmen: der Beschilderung der Seitengassen. Einen entsprechenden Antrag zur Beschilderung hatte die CDU-Fraktion im März gestellt. Die Verwaltung erklärt aber in der Vorlage: "Bereits in der Vergangenheit gab es innerhalb der Verwaltung Abstimmungen zu dem Thema, mit der Erkenntnis, dass ein Beschilderungssystem für die Altstadt ein komplexes Projekt mit einer Vielzahl an diffizilen Fragestellungen darstellt." So müsse man etwa die Belange des Verkehrs, der Stadtgestaltung oder auch des Denkmalschutzes einbeziehen. CDU-Stadtrat Werner Pfisterer wollte sich damit nicht zufriedengeben. Er fand: "Die Vorlage ist mir zu schwach. Man kann und muss da noch viel mehr machen."